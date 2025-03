Esporte Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time? Rádio inglesa revela possibilidade

27 de março de 2025

Cr7 pode jogar o Mundial pelo Inter Miami

O sonho dos fãs de futebol em ver Lionel Messi e Cristiano Ronaldo atuando pelo mesmo clube pode acontecer, e muito em breve.

De acordo com a rádio inglesa talkSPORT, estuda-se nos bastidores a possibilidade do português disputar o Mundial de Clubes da Fifa pelo Inter Miami, time que atualmente é defendido pelo Messi.

No momento, Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, apenas até junho deste ano. As partes vinham negociando uma ampliação do vínculo, mas até agora nada foi anunciado.

De acordo com a talkSPORT, o que pode acontecer é CR7 assinar um “contrato express” com o Inter Miami, válido apenas para a disputa do Mundial, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho desde ano.

“Há a expectativa de que Ronaldo assine um novo contrato com o Al Nassr, mas também existe um cenário no qual ele assina um vínculo curto com um time do Mundial de Clubes antes disso”, reportou a rádio britânica.

“Ao final deste contrato rápido, ele voltaria à Arábia Saudita para seguir no Al Nassr. Existe a possibilidade de um cenário no qual ele disputará o torneio da Fifa”, disse o veículo.

Ainda segundo a rádio, o Inter Miami está “aberto” à possibilidade de ter Cristiano. No entanto, a situação “não está avançada”.

A possível contratação de Cristiano Ronaldo afetaria diretamente o Palmeiras, que será um dos rivais do Inter Miami no grupo A da competição. As outras equipes da chave são o Porto, de Portugal, e o Al-Ahly, do Egito.

Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time? Rádio inglesa revela possibilidade

2025-03-27