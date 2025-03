Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar desta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa é uma das estratégias para coibir excessos de velocidade e reduzir o número de sinistros no trânsito Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realiza entre a segunda-feira (03), e domingo (09), a Operação Radar em diversos pontos de Porto Alegre nos turnos da manhã, tarde e noite.

A iniciativa é uma das estratégias para coibir excessos de velocidade e reduzir o número de sinistros no trânsito. Os pontos de fiscalização, que utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade, são definidos com base em estudos técnicos.

A ação acontecerá nas avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Plínio Kroeff, Dante Ângelo Pilla, Juca Batista, Diário de Notícias, Padre Cacique, Ipiranga, Bento Gonçalves, Salvador França, Borges de Medeiros, Assis Brasil, Dom Pedro II, Severo Dullius, Edvaldo Pereira Paiva, Rua Pereira Franco, Ernesto Neugebauer e Nilo Peçanha.

Para dar maior transparência às ações de fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEV) do tipo portátil (radar), Fixo Redutor (lombada eletrônica) e do tipo Fixo Controlador (pardal) estão disponíveis para consulta no portal EPTC Transparente.

Os locais das operações radar serão informados pelo aplicativo Waze. Os pontos aparecerão com o ícone de polícia, acompanhado da descrição “radar móvel” e da informação sobre a velocidade máxima permitida na via. Além disso, as localizações continuarão sendo divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/confira-os-locais-da-operacao-radar-desta-semana-em-porto-alegre/

Confira os locais da Operação Radar desta semana em Porto Alegre

2025-03-02