Inter Presidente do Inter dá prazo para encerrar a “novela Thiago Maia”

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Se Santos e Flamengo não entrarem em acordo até a terça-feira, volante (foto) deverá ser reintegrado ao elenco Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos estipulou um prazo final para que Thiago Maia defina o seu futuro. E explicou por que o volante teve a sua ida para o Santos “travada” pelo Flamengo, após o Rubro-Negro não aceitar as garantias bancárias apresentadas pelo Peixe.

Em coletiva após a classificação à decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado (1°), no Beira-Rio, o mandatário disse que a operação é complexa por envolver mais de um clube, incluindo o Lille, ex-clube do meio-campista na França, e disse que a situação será resolvida até terça-feira (04).

Sobre as garantias bancárias, Barcellos disse que o Flamengo está sendo muito “rígido” na questão e tentou justificar a postura do clube carioca: segundo ele, o Rubro-Negro prefere ter o Colorado como credor do que o Santos.

“Sobre Thiago Maia, o jogador saiu do grupo para ser negociado com o Santos. Nós temos a documentação do Santos com uma proposta assinada e rubricada com todas as considerações que o futebol exige, inclusive com aquilo que está dando problema agora, que são as garantias. As garantias estão escritas, e a confirmação do Santos em relação a isso. Infelizmente isso não aconteceu até o momento. Não é um problema do Internacional, mas passa a ser, porque o jogador é do clube. Digo em relação às garantias”, disse.

“Nós definimos aqui que, até terça-feira, quando o grupo se apresenta, se esse assunto não estiver resolvido, o Thiago Maia vai se apresentar com o grupo. Infelizmente, é uma negociação complexa pois envolve várias frentes. O jogador, que tinha que acertar com o Santos; o Inter, que tinha que se acertar com o Santos; o Santos que tinha que se acertar com o Flamengo; e o Flamengo que tinha que se acertar com o Lille. E o documento que nos veio, chegou como se tudo tivesse resolvido. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu duas vezes com o mesmo atleta. Por isso que a gente fala, várias vezes, para vocês, enquanto outros centros do país dizem que está fechado, dizemos que não podemos confirmar, pois é a palavra oficial do clube”, prosseguiu.

“Às vezes, uma cláusula, de uma minuta de contrato, é definitiva. Um vencimento antecipado de uma parcela, por exemplo… Flamengo está muito rígido em relação às garantias e disse ao Santos. Pelo que estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos, é o que eu estou sentindo. Mas isso pode ter desdobramento, e a gente já colocou isso, tanto para o Santos quanto para o jogador, de que nosso prazo se esgotou e, terça-feira, se isso não estiver definido, o jogador se reapresente no Beira-Rio.”

Depois de muita “novela” e acerto com o Internacional, o Santos não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo. Isso porque o Peixe iria assumir a dívida de 4 milhões de euros do Colorado com os cariocas. No entanto, sem as garantias, as negociações foram suspensas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/presidente-do-inter-da-prazo-para-encerrar-a-novela-thiago-maia/

Presidente do Inter dá prazo para encerrar a “novela Thiago Maia”

2025-03-02