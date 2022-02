Porto Alegre Confira os locais de vacinação para adultos e crianças neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

No Dia C da Vacinação Infantil, aplicação será oferecida para todas as crianças a partir de 5 anos em sete escolas. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a vacinação contra a Covid-19 em oito locais neste sábado (19) em Porto Alegre. Para pessoas acima de 12 anos, o imunizante estará disponível no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h.

No Dia C da Vacinação Infantil, a aplicação será oferecida para todas as crianças a partir de 5 anos em sete escolas das redes municipal e estadual, das 9h às 15h. Promovida pelas secretarias municipais de Saúde e Educação, a iniciativa integra a campanha estadual para estimular a vacinação desse público, garantindo mais proteção na volta às aulas.

No Shopping João Pessoa, haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta dose, além da dose de reforço da Janssen. A primeira dose será oferecida no local para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 25 de dezembro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 22 de janeiro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A dose de reforço da Pfizer estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose de qualquer imunizante até 19 de outubro (quatro meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 22 de janeiro (28 dias).

Já a dose de reforço da Janssen estará disponível para pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante até 19 de dezembro (dois meses). Para receber a terceira dose ou dose de reforço da Janssen, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação.

A quarta dose estará disponível para todos os imunocomprometidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 19 de outubro (quatro meses). Para receber a terceira ou quarta dose, imunocomprometidos devem apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação infantil

As vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 estarão disponíveis em sete escolas (veja lista no final da matéria), das 9h às 15h, para todas as crianças a partir de 5 anos, durante o Dia C da Vacinação Infantil. Para receber a dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada.

Atendimento para sintomáticos

Durante o final de semana, pessoas com sintomas de Covid-19 – febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular – podem procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

De segunda a sexta-feira, é possível realizar o teste rápido de antígeno nos cinco centros de testagem da cidade, localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Assis Brasil, Clínica da Família Álvaro Difini e no Campus do Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ou nas 132 unidades de saúde (confira aqui a lista de postos aqui), além do ônibus itinerante.

Sábado (19):

Vacinação de adultos – 9h às 16h:

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831, bairro Farroupilha)

Vacinação de crianças – 9h às 15h:

EMEF Porto Novo – Rua Amélia Santini Fortunati, 101, bairro Santa Rosa de Lima

EMEF Professora Ana Íris do Amaral – Avenida Mário Meneghetti, 1000, bairro Protásio Alves

EMEF José Mariano Beck – Avenida Joaquim Porto Vila Nova, 135, bairro Bom Jesus

EMEF Professora Judith Macedo de Araújo – Rua Saul Constantino, 100, bairro São José

EMEF José Loureiro da Silva – Avenida Capivari, 1999, bairro Cristal

EMEF Mário Quintana – Acesso C, s/n°, Vila Castelo, bairro Restinga

EEEF William Richard Schisler – Rua Visconde do Herval, 970, bairro Menino Deus

Pronto-atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19:

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil).

