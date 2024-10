Porto Alegre Porto Alegre conta com 25 contêineres coletores de resíduos de vidro

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Os equipamentos estão instalados em regiões de grande circulação, parques, bares e restaurantes Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS, Brasil 09/10/2024: Novos locais com contêineres para descarte de vidro. Foto: Alex Rocha / PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, tem dez contêineres coletores de resíduos de vidro. Outros 15 estão distribuídos por outros locais da cidade. Os equipamentos estão instalados em regiões de grande circulação, parques, bares e restaurantes.

A ação foi viabilizada a partir da publicação de um edital de chamamento público, elaborado pela SMP (Secretaria Municipal de Parcerias), para a execução dos serviços de coleta e transporte para reciclagem desse tipo de material, sem custo para o município.

A iniciativa foi lançada a partir do interesse da Associação Brasileira de Vidros e empresas do setor em contribuir com a coleta de cacos de vidro, cujo descarte irregular gera problemas para a população e aos trabalhadores da cadeia de resíduos sólidos. Qualquer morador pode depositar restos de vidro nos coletores, inclusive donos de bares e restaurantes.

A disponibilização dos contêineres é autorizada e fiscalizada pelos seguintes órgãos municipais: Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Serviços Urbanos, Parcerias, Departamento Municipal de Limpeza Urbana e Empresa Pública de Transporte e Circulação.

Pontos de coleta da Cidade Baixa:

Rua General Lima e Silva, 330

Rua General Lima e Silva, 578

Rua General Lima e Silva, 852

Rua General Lima e Silva, lado oposto ao 1497

Rua Joaquim Nabuco, 217

Rua da República, 152

Rua da República, 488

Rua João Alfredo, entre o 503 e 507

Rua João Alfredo, 607

Rua Joaquim Nabuco, 400

Pontos de coleta de outros locais da cidade

Avenida Borges de Medeiros, 36

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 481

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 800 – Orla 01

Avenida Presidente João Goulart, 44 – Orla 1

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 2.779 – Orla 3

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 902 – Orla 3

Parque Marinha do Brasil – Avenida Borges de Medeiros, 2.697, na entrada de veículos do parque

Praça Júlio Mesquita – Rua General Salustiano, 210

Rua dos Andradas, entre os números 725 e 731

Redenção – Avenida José Bonifácio, 25

Redenção – Avenida Osvaldo Aranha, 1.021

Parque Germânia

Rua Sarmento Leite, 245 – Campus da UFRGS

Parque Moinhos de Ventos – Avenida Goethe, 2.128

Praça da Encol – Rua Jaraguá, no lado oposto ao 686.

