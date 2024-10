Mundo Terceiro voo da Força Aérea Brasileira sai do Líbano com 218 resgatados a bordo

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Aeronave decolou de Beirute, às 13h15min, desta quarta-feira Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Aeronave decolou de Beirute, às 13h15, desta quarta-feira Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A aeronave KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), decolou de Beirute, no Líbano, às 13h15min (horário de Brasília) desta quarta-feira (09) com 218 resgatados e 5 pets a bordo.

Este é o terceiro voo da Operação Raízes do Cedro, de repatriação de brasileiros. A aeronave fará uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento, e segue para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

A Operação Raízes do Cedro, segundo o comando da Aeronáutica, terá caráter contínuo. No domingo (06) o primeiro voo da operação chegou na Base Aérea de São Paulo com 228 repatriados. O segundo voo de repatriação aterrissou nesta terça-feira, às 6h58, com 227 passageiros.

De acordo com o governo, aproximadamente 3 mil pessoas no Líbano solicitaram apoio do Brasil para deixar o país. A estimativa é que cerca de 20 mil brasileiros vivam no Líbano.

