Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Presidente do PSDB, Moisés Barboza (E), o prefeito Sebastião Melo (C) e o vereador do PSDB Gilson Padeiro | Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O PSDB de Porto Alegre declarou apoio à candidatura de Sebastião Melo (MDB) nesta quarta-feira (09), depois de reunião com todos os candidatos a vereador que concorreram ao pleito nessa eleição.

O presidente municipal, vereador Moisés Barboza, acompanhou Melo em visita ao governador Eduardo Leite e, depois, recebeu o candidato na sede estadual do Partido, e sua vice, Betina Worm, além dos integrantes da Executiva Municipal e os vereadores, Marcelo Bernardi e Gilson Padeiro.

“O PSDB é um dos poucos partidos que é oposição formal ao PT nosso país, então nossa decisão era por apoio ou neutralidade. Temos um alinhamento histórico, já governamos juntos o estado em muitas oportunidades, inclusive neste governo estão juntos o Governador Eduardo e o Vice Gabriel. Ficamos muito felizes em receber esse convite formal do candidato Melo e após reunião com a Bancada Tucana, candidatos do PSDB, e nossa Executiva a partir de agora estaremos na Campanha de Sebastião Melo na capital, resumiu o Presidente Municipal do PSDB”.

Melo parabenizou a bancada eleita pela Federação PSDB Cidadania, que contabilizou quatro titulares, Moisés Barboza (PSDB), Gilson Padeiro (PSDB), Marcelo Bernardi (PSDB) e Marcos Felipi (Cidadania).

O prefeito agradeceu a trabalho do PSDB no governo e no legislativo, afirmou que o Partido foi decisivo para que as transformações na cidade ocorressem e fez um apelo aos dirigentes municipais. “ Nós queremos o PSDB junto com a gente no segundo turno e queremos que o PSDB nos ajude a governar a cidade de Porto Alegre”, finalizou Melo.

2024-10-09