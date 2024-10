Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que o furacão Milton “parece a tempestade do século” e reforça alerta

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Presidente dos EUA pontuou que cumprimento de ordens de retirada é "questão de vida ou morte"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira (09) que o furacão Milton está se desenvolvendo para ser uma tempestade histórica. Ele também alertou que os moradores da Flórida devem obedecer as ordens de retirada. “Parece a tempestade do século”, afirmou Biden, na Casa Branca, nesta quarta-feira.

“Muitas comunidades no caminho do furacão Milton não tiveram tempo para recuperar o fôlego entre Helene e Milton, duas tempestades históricas em duas semanas”, destacou.

Biden pediu a todas as pessoas que estejam no caminho da tempestade que “sigam todas as instruções de segurança conforme nos aproximamos das próximas 24 horas”. Ele acrescentou que essa é “literalmente uma questão de vida ou morte”.

Intensificação rápida quase sem precedentes

O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes, chegando à categoria 5 devido ao recorde de calor nas águas do Golfo do México. Ele deve crescer em tamanho, o que significa que, embora possa diminuir de categoria, seus impactos perigosos serão espalhados por uma área muito maior.

O furacão Milton chegou a ser considerada a tempestade mais forte do planeta em 2024, com ventos sustentados de 281 km/h. Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de pântanos como furacão de categoria 4.

As autoridades estão pedindo aos moradores — ainda em recuperação pelos danos do Helene — que se retirem ou se preparem para outra tempestade com risco de morte.

