Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

A ordem de desbloqueio do X no Brasil, dada na terça-feira (08) pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), repercutiu na imprensa internacional.

Jornais como os norte-americanos “The New York Times” e “Washington Post” e o espanhol “El País” registraram a decisão e classificaram o episódio de bloqueio da plataforma, que durou 39 dias, como uma “derrota” para Elon Musk, proprietário do antigo Twitter.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) informou nesta quarta-feira (09) que começou a notificar as operadoras para que elas liberem o acesso ao X. No começo da noite de terça, alguns usuários relataram que voltaram a ter acesso à rede social.

“The New York Times”, Estados Unidos

O jornal escreveu que o X retornou ao Brasil após seu dono, Elon Musk, “se render em sua briga com a Suprema Corte do país”.

A publicação destaca que o STF ressaltou que o X concordou com as ordens do tribunal envolvendo o bloqueio de perfis, pagamento de multas e a indicação de um representante no país.

“A conformidade do X foi uma grande reversão para o Sr. Musk, que criticou e desafiou o tribunal de forma ruidosa por meses, chegando ao ponto de publicar decisões sigilosas [do STF] e fechar o escritório do X no Brasil. O tribunal respondeu bloqueando o X em todo o Brasil em agosto, enviando milhões de brasileiros para os concorrentes da plataforma”, diz o jornal.

“The Washington Post”, Estados Unidos

Para o Washington Post, a ordem de suspensão de Moraes, em agosto, foi “uma derrota política” para Elon Musk.

Segundo o jornal, o bilionário, “que busca o manto de ser o defensor global da liberdade de expressão” desde que comprou o X, “pagou para ver” em sua aposta com o Judiciário brasileiro. “E perdeu”, diz a publicação.

“Em poucas semanas, ficou claro que o X — que já estava perdendo usuários brasileiros para seus concorrentes — precisava muito mais do Brasil do que o Brasil precisa do X. A plataforma anunciou que cederia às exigências do tribunal.”

“El País”, Espanha

O espanhol El País destacou que Elon Musk “desafiou o Brasil e suas autoridades, e perdeu”. O jornal também citou a decisão de Moraes e disse que o ministro do Supremo é “o juiz mais amado e odiado” do Brasil.

Em uma análise publicada numa seção chamada “Tendências”, o jornalista Luis Enrique Velasco elenca o episódio do X no Brasil como um dos fatores que indicam que as plataformas digitais podem estar a caminho da regulação no mundo.

No texto, Velasco cita o bloqueio do X, a prisão do fundador do Telegram, Pavel Durov, na França, e a mudança de política de privacidade do Instagram envolvendo menores de idade.

“Não é uma coincidência, apontam os especialistas. A pressão dos governos começa a quebrar a ordem que manteve as grandes plataformas praticamente intocáveis desde suas fundações”, diz o autor.

Mídia especializada

A liberação do X também recebeu destaque em sites especializados de tecnologia, como o Wired, o The Verge e o TechCrunch. “Depois de semanas sem obedecer [às decisões], parece que Elon Musk cedeu”, disse o Wired.

