Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Tricolor encara o Estudiantes-ARG neste sábado (8), às 19h, no Couto Pereira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio enfrenta o Estudiantes-ARG neste sábado (08), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo atrasado da fase de grupos da Libertadores. A partida determinará o adversário que o Tricolor enfrentará nas oitavas de final.

Se vencer a partida desta noite, o Grêmio, que tem 9 pontos, termina a fase de grupos como líder do Grupo C e ultrapassa o The Strongest-BOL (10 pontos). Se esse for o cenário, os gremistas enfrentarão o Peñarol-URU na próxima fase, disputando o jogo de volta como mandante.

Caso perca para os argentinos, o time de Renato Portaluppi termina na segunda posição. Neste caso, o Grêmio pode encarar o Fluminense, atual campeão da Libertadores, decidindo a classificação para as quartas de final no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em caso de empate

Se a equipe gaúcha empatar com o Estudiantes por 0 a 0 ou 1 a 1, iguala a pontuação do The Strongest, mas terminará a fase de grupos em segundo lugar por conta dos critérios de desempate — o clube de La Paz tem oito gols marcados, contra seis dos gaúchos.

Caso o empate seja em 2 a 2 ou mais gols, o Grêmio ultrapassa os bolivianos no critério de desempate e avança na primeira colocação.

2024-06-08