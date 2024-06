Inter Confira os possíveis cenários do Inter na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Equipe de Eduardo Coudet enfrenta o Delfín-EQU, em Caxias do Sul Foto: Ricardo Duarte/Internacional Equipe de Eduardo Coudet enfrenta Delfín-EQU hoje (8) à noite, às 21h30min, em Caxias do Sul (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Neste sábado (08) tem decisão sobre o futuro do Inter na Copa Sul-Americana. Enfrentando o Delfín-EQU, às 21h30min, em Caxias do Sul, o time de Eduardo Coudet precisa vencer o adversário em um mata-mata para avançar na competição.

As contas para a classificação colorada são simples. Atrás dos equatorianos no saldo de gols – mas empatado em número de pontos -, o Inter precisa de uma vitória simples para se garantir na próxima fase. Além de vencer, marcar mais que um gol é fundamental para os colorados, pois a definição do futuro adversário na próxima fase da competição depende disso.

Caso vença por apenas um gol de diferença, o Inter terminará com a 7ª melhor campanha entre os segundos colocados nos grupos da Sul-Americana. Neste cenário, o Colorado poderá enfrentar o Rosário Central-ARG, o segundo melhor entre os terceiros colocados na Libertadores que, consequentemente, caíram para a “Sula”.

Caso a vitória colorada seja por dois gols de vantagem, o próximo rival do time de Coudet será a LDU-ARG, atual campeã do torneio. Com três gols, o adversário será Independiente del Valle-EQU. Se os colorados venceram por quatro ou mais gols, o time sobe para a 4ª melhor campanha e encara o Libertad-PAR nos playoffs.

