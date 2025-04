Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta neste domingo o Cruzeiro pelo Brasileirão

A equipe do Inter realizou nesse sábado (5) os últimos ajustes para o duelo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após dois empates, um disputado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e outro em sua estreia na Libertadores contra o Bahia, a equipe do Inter volta a campo neste domingo (6). No Beira-Rio, o Colorado recebe o Cruzeiro, às 18h30min, em seu segundo confronto pelo torneio nacional.

A equipe do Inter realizou nesse sábado (5) os últimos ajustes para o duelo. O técnico Roger Machado teve apenas dois dias de trabalho, já que o time iniciou a preparação para o jogo com a Raposa na sexta-feira (4), após o retorno de Salvador, onde havia jogado um dia antes contra o Bahia.

O comandante colorado realizou um treino tático, com ajustes posicionais, além de um trabalho de bola parada para a partida deste domingo. A atividade foi fechada, no CT Parque Gigante.

No entanto, o técnico Colorado realizará alterações em relação ao time que começou no empate em 1 a 1 com o Bahia pela Conmebol Libertadores.

Após realização de exames o zagueiro Juninho teve uma lesão muscular constatada na coxa esquerda. Com isso, Agustín Rogel, que já entrou no confronto da Fonte Nova, receberá uma nova oportunidade.

Fernando, titular nos últimos seis jogos e que terminou cinco deles, ficará como opção no banco de reservas. Thiago Maia entra no meio-campo. No ataque, Valencia deve ganhar a vaga de Borré após anotar o gol em Salvador, conforme indicou o próprio Roger.

Outras mudanças não são descartadas: Vitão deixou o duelo em Salvador com a chuteira do pé esquerdo na mão. Wesley, que voltou na final do Gauchão após lesão na coxa esquerda, também merece observação. Caso seja preservado, Carbonero ganha uma chance.

Provável escalação

– Inter: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Valencia.

– Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Walace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

Arbitragem

O árbitro será Marcelo de Lima Henrique (CE) auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE), Renan Aguiar da Costa (CE) e Luciano da Silva Miranda Filho (CE). VAR: Daiane Muniz (SP).

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema de trânsito e transporte para o jogo entre Internacional e Cruzeiro neste domingo, 6, às 18h30, no Estádio Beira-Rio. Os portões abrem às 16h30. Uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 15h30 e mais de 20 rotas regulares do transporte coletivo atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique. Não haverá lotações atendendo ao jogo.

Ônibus F993 Futebol – Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 15h30. Após a partida, cinco ônibus partirão da rua Nestor Ludwig em direção ao Centro.

Trânsito – Os agentes da EPTC estarão no entorno do estádio para orientar o trânsito e garantir a segurança viária. Será aberta a área de lazer para os torcedores chegarem ao Beira-Rio pela avenida Edvaldo Pereira Paiva a partir da Rótula das Cuias. Ao fim do jogo, para maior fluidez e segurança viária na saída, a Edvaldo Pereira Paiva em direção ao Centro terá fluxo único em ambos os sentidos.

