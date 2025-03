Esporte Confira os salários dos pilotos mais bem pagos da Fórmula 1

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Com o início da temporada de 2025 da Fórmula 1, os salários dos pilotos chamaram atenção dos amantes da velocidade. Os principais participantes do campeonato recebem contratos milionários, com valores que variam de acordo com o desempenho, a relevância para a equipe e os bônus conquistados ao longo do campeonato.

Liderando o ranking está Max Verstappen, tetracampeão mundial da Red Bull. O piloto fatura cerca de US$ 75 milhões (R$ 438,7 milhões) por ano. Lewis Hamilton ocupa a segunda colocação com um contrato de US$ 57 milhões (R$ 333,5 milhões).

Confira o ranking

Max Verstappen (Red Bull) – US$ 75 milhões (R$ 438,7 milhões); Lewis Hamilton (Ferrari) – US$ 57 milhões (R$ 333,5 milhões); Lando Norris (McLaren) – US$ 35 milhões (R$ 204,7 milhões); Fernando Alonso (Aston Martin) – US$ 27,5 milhões (R$ 160,8 milhões); Charles Leclerc (Ferrari) – US$ 27 milhões (R$ 158 milhões); George Russell (Mercedes) – US$ 23 milhões (R$ 134,5 milhões); Oscar Piastri (McLaren) – US$ 22 milhões (R$ 128,7 milhões); Carlos Sainz (Williams) – US$ 19 milhões (R$ 110,9 milhões); Pierre Gasly (Alpine) – US$ 12 milhões (R$ 70,2 milhões); Esteban Ocon (Haas) – US$ 6 milhões (R$ 35,1 milhões).

Os valores de salário refletem não apenas o talento dos pilotos, mas também seu peso comercial e histórico na Fórmula 1. Enquanto Verstappen e Hamilton dominam as cifras, jovens como Norris e Leclerc garantem contratos milionários por seu potencial.

