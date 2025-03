Futebol Médicos de Maradona vão a julgamento na Argentina

Diego Armando Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro

Mais de quatro anos após a morte da lenda do futebol argentino Diego Maradona, sete profissionais de saúde serão julgados a partir da próxima terça-feira (11), acusados ​​de negligência durante os últimos dias do astro.

Diego Armando Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro para um coágulo sanguíneo, após décadas de luta contra o vício em cocaína e álcool.

Ele foi encontrado morto na cama em uma casa alugada em um bairro exclusivo de Buenos Aires, para onde foi levado após receber alta do hospital duas semanas após a cirurgia. Exames apontaram que Maradona morreu de ataque cardíaco.

O enfermeiro noturno disse que viu alguns “sinais de alerta”, mas “recebeu ordens para não acordá-lo”. Mais de 100 testemunhas, incluindo familiares de Maradona e médicos que cuidaram dele ao longo dos anos, vão depor ao longo do julgamento de quatro meses. As sessões começam no subúrbio de San Isidro, em Buenos Aires.

O neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Diaz, a coordenadora médica Nancy Forlini, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni, o médico Pedro Pablo Di Spagna e o enfermeiro Ricardo Almiro serão julgados na próxima semana. Os sete réus correm o risco de pegar entre oito e 25 anos de prisão, se forem condenados.

A morte de Maradona, que ocorreu no meio da pandemia de Covid-19, mergulhou a Argentina em luto. Dezenas de milhares de pessoas fizeram fila para se despedir dele enquanto o corpo estava em exposição no palácio presidencial.

Outra enfermeira, identificada como Gisela Dahiana Madrid, pediu para ser julgada separadamente. Seu julgamento está marcado para julho.

Entenda

Os promotores acusaram os profissionais médicos de fornecer tratamento domiciliar “negligente” e “deficiente” a Maradona, alegando que ele foi abandonado à própria sorte por um “período prolongado e agonizante” antes de sua morte.

Um painel de 20 especialistas médicos convocado pelo promotor público da Argentina concluiu em 2021 que Maradona “teria tido uma chance melhor de sobrevivência” com tratamento adequado em uma unidade médica apropriada.

O magistrado que instruiu o caso disse que cada um dos acusados ​​desempenhou um papel nos eventos. Todos os acusados ​​negam qualquer responsabilidade na morte do astro.

Vadim Mischanchuk, advogado do psiquiatra Cosachov, disse que estava muito otimista com uma absolvição, já que seu cliente era responsável pela saúde mental e não física de Maradona. A família de Maradona alega que mensagens de áudio e texto vazadas mostram que a saúde do astro estava em perigo iminente, disse Mario Baudry, advogado do filho de Maradona, Dieguito.

Ele disse que as mensagens mostraram que a estratégia da equipe médica era tentar garantir que as filhas de Diego não interviessem “porque se o fizessem, elas (a equipe médica) perderiam seu dinheiro”.

Maradona foi imortalizado em inúmeros murais, estátuas e outras exibições por toda a Argentina, assim como em tatuagens ostentadas por suas legiões de fãs. Ele também terá em breve um mausoléu em um terreno de mil metros quadrados no coração de Buenos Aires. As informações são do portal de notícias O Globo.

