Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Alimentos de origem vegetal não têm quantidade de B12 suficientes para serem considerados fontes da vitamina, como as proteínas animais. Foto: Reprodução

A vitamina B12 é um nutriente essencial para o bom funcionamento das células sanguíneas, dos nervos e, consequentemente, do corpo. Por dia, a ingestão recomendada é de apenas 2,4 microgramas, uma quantidade pequena – que pode ser obtida em 100g de carne bovina –, mas que afeta diretamente na saúde e na qualidade de vida.

Como só pode ser encontrada em alimentos de origem animal, ela é escassa na dieta, e muitas pessoas que sofrem com a sua deficiência afirmam ter fadiga, cansaço ou exaustão profunda. Os sintomas, comuns a muitas doenças, podem “despistar” os médicos, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.

Em casos mais graves, a deficiência de vitamina B12 pode gerar problemas neurológicos, além de formigamento nas extremidades, confusão, perda de memória, depressão e dificuldade em manter o equilíbrio. Se não houver reposição do nutriente, é possível que os sintomas se tornem permanentes.

Para entender os problemas de saúde causados pela falta da B12 é importante saber como essa vitamina é absorvida e atua no organismo.

Absorção

Muito se fala da dieta e necessidade de reposição da vitamina em pessoas cuja alimentação é apenas à base de plantas, como as vegetarianas e veganas. Contudo, milhões de pessoas que fazem ingestão de carne também podem apresentar deficiência do nutriente, principalmente porque o corpo não consegue fazer a adequada captação da B12.

A absorção dessa vitamina envolve um processo complexo de várias etapas: começa na boca e termina na extremidade do intestino delgado. Quando mastigamos, a comida é misturada com a saliva, formando o bolo alimentar. Quando engolimos, uma substância na saliva chamada proteína R, que protege a B12 de ser destruída pelo ácido estomacal, viaja para o estômago junto com a comida.

Células específicas no revestimento do estômago, chamadas células parietais, secretam duas substâncias que são importantes para a absorção de B12. Uma é o ácido estomacal, responsável por separar os alimentos da vitamina B12, permitindo que a vitamina se ligue à proteína R na saliva. A outra substância, denominada fator intrínseco, mistura-se com o conteúdo do estômago e viaja com ele até a primeira parte do intestino delgado, o duodeno.

Uma vez no duodeno, os sucos pancreáticos liberam B12 da proteína R e a entregam ao fator intrínseco. Isso permite que a B12 seja absorvida. Ela ajuda a manter as células nervosas e formar glóbulos vermelhos saudáveis. Uma deficiência de vitamina B12 geralmente envolve uma quebra em um ou mais desses pontos no caminho para a absorção.

Deficiência

Sem saliva, a vitamina B12 não se liga à proteína R e a capacidade do corpo de absorvê-la é inibida. E existem centenas de medicamentos diferentes que podem causar boca seca, resultando em uma produção de saliva muito baixa. Eles incluem opioides, inalantes, descongestionantes, antidepressivos, medicamentos para pressão arterial e benzodiazepínicos, que são usados para tratar a ansiedade.

Outro contribuinte para a deficiência de vitamina B12 são os baixos níveis de ácido estomacal. Milhões de pessoas tomam medicamentos contra úlceras que reduzem os ácidos estomacais causadores das feridas. Diferentes pesquisadores vinculam o uso desses remédios à deficiência de vitamina B12, embora essa possibilidade não supere a necessidade da medicação.

