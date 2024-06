Grêmio Confira possível caminho do Grêmio após definição de jogos das oitavas da Libertadores

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Grêmio pode garantir o primeiro lugar no grupo C caso vença o Huachipato-CHI na terça-feira (4) e o Estudiantes-ARG no sábado (8)

No início da tarde desta segunda-feira (3), a Conmebol sorteou os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Os jogos dos times do grupo C na próxima fase da competição ainda não foram definidos, já que algumas partidas ainda deverão ser realizadas. O Grêmio teve confrontos adiados em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no último mês.

Apesar de já estar classificado, o The Strongest-BOL ainda não tem o primeiro lugar garantido. O Grêmio pode garantir a primeira posição se vencer o Huachipato-CHI na terça-feira (4) e o Estudiantes-ARG no sábado (8). Caso fique em primeiro lugar no grupo C, o Tricolor irá encarar o Peñarol-URU nas oitavas de final. Se avançar em segundo, o adversário será o Fluminense.

Se vencer o time chileno no próximo sábado (8), o Grêmio já terá a classificação para as oitavas da Libertadores garantida antes mesmo de enfrentar o Estudiantes. Se perder, o Tricolor será automaticamente eliminado da competição. O jogo contra os argentinos seria apenas para definir a terceira posição no grupo C, que garante vaga no playoff da Copa Sul-Americana. uma vez que o Estudiantes já está eliminado da Libertadores após ser derrotado pelo Huachipato na última quarta-feira (29).

Cenário do Grêmio na Libertadores

Líder do Grupo C

Vencer Huachipato e Estudiantes;

Vencer Huachipato por dois gols de diferença e empatar com Estudiantes;

Empatar com o Huachipato e vencer Estudiantes por dois gols de diferença.

Classificado em 2º lugar

Vencer Huachipato;

Empatar com Huachipato e vencer Estudiantes por um gol.

Eliminado

Derrota para o Huachipato;

Empate com Huachipato e Estudiantes.

