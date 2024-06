Esporte Definidos os jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Antes das oitavas, as equipes disputarão a fase playoffs, que reúne os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores Foto: Marcelo Endelli/Getty Images

Nessa segunda-feira (3), a Conmebol sorteou os duelos dos playoffs e o chaveamento das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. O evento foi realizado em Luque, no Paraguai, na sede da confederação.

Antes das oitavas, as equipes disputarão a fase playoffs, que reúne os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Os jogos da fase playoffs acontecerão nas semanas dos dias 17 de julho (ida) e 24 de julho (volta). Já as oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 14 (ida) e 21 de agosto (volta). Neste ano, a final será disputada em Assunção, capital do Paraguai.

Apesar do sorteio, ainda existe uma indefinição por causa dos jogos do Grêmio, na Libertadores, e do Internacional, na Sul-Americana, que foram adiados por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. As duas equipes gaúchas ainda têm dois jogos a disputar cada uma, o que pode mudar as posições nas duas tabelas.

Veja os confrontos das oitavas da Sul-Americana

Playoff G x Fortaleza

Playoff D x Sportivo Ameliano-PAR

Playoff F x Lanús-ARG

Playoff H x Racing-ARG

Playoff B x Belgrano-ARG

Playoff C x Independiente Medellin-COL

Playoff E x Cruzeiro

Playoff A x Corinthians

Veja os jogos dos playoffs

Playoff A: Bragantino (melhor 2º da Sul-Americana) x Barcelona-EQU pior 3º da Libertadores

Playoff B: Athletico (2º melhor 2º da Sul-Americana) x Cerro Porteño 2º pior 3º da Libertadores

Playoff C: 3º melhor 2º da Sul-Americana x 3º pior 3º da Libertadores

Playoff D: 4º melhor 2º da Sul-Americana x 4º pior 3º da Libertadores

Playoff E: 5º melhor 2º da Sul-Americana x 5º pior 3º da Libertadores

Playoff F: 6º melhor 2º da Sul-Americana x 6º pior 3º da Libertadores

Playoff G: 7º melhor 2º da Sul-Americana x 7º pior 3º da Libertadores

Playoff H: 8º melhor 2º da Sul-Americana x 8º pior 3º da Libertadores

Datas do mata-mata da Sul-Americana

Playoffs : 17/7 e 24/7

: 17/7 e 24/7 Oitavas de final : 14/08 e 21/08

: 14/08 e 21/08 Quartas de final : 18/09 e 25/09

: 18/09 e 25/09 Semifinal : 23/10 e 30/10

: 23/10 e 30/10 Final: 23/11

