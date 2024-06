Inter Confira possível caminho do Inter após definição de jogos das oitavas da Sul-Americana

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Para seguir vivo na competição, o time de Eduardo Coudet deverá enfrentar o playoff com um dos terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores

A Conmebol sorteou, nesta segunda-feira (3), os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Caso fique em segundo lugar, o Inter pode ser parte interessada, já que não pode mais liderar o grupo C.

Para seguir vivo na competição, o time de Eduardo Coudet deverá enfrentar o playoff com um dos terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores. Sete já estão definidos: Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU, LDU-EQU, Palestino-CHI, Independiente del Valle-EQU, Rosario Central-ARG e Libertad-PAR. O outro virá do grupo C, entre Huachipato, Grêmio e Estudiantes. The Strongest já está classificado para as oitavas da Libertadores, mas ainda não tem garantia de liderança da chave.

A disposição do mata-mata é feita por índice técnico, isto é, pela campanha na fase classificatória. Portanto, não há como prever o adversário do Inter. A única certeza é que, se chegar à próxima fase conquistando quatro pontos dos seis em disputa, o Colorado será o pior segundo colocado na tabela. Isso colocará o Inter frente a frente com o melhor terceiro colocado da Libertadores (que pode ser o Grêmio, caso o rival some mais de um ponto nos próximos dois jogos que tem pela frente).

Se vencer as duas partidas derradeiras da fase de grupos, o Inter se classifica para as oitavas da Sul-Americana sem qualquer sobressalto. Em tese, a equipe colorada também pode se classificar com uma única vitória, passando pelo Delfín-EQU no saldo de gols, ou com uma vitória e um empate, somando um total de dez pontos na competição.

