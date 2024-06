Rio Grande do Sul Semana começa com queda de temperaturas e ventos fortes no Rio Grande Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

nmet publica aviso amarelo para risco à saúde por queda de temperaturas entre 3ºC e 5ºC. Foto: Inmet/Divulgação nmet publica aviso amarelo para risco à saúde por queda de temperaturas entre 3ºC e 5ºC. (Foto: Inmet/Divulgação) Foto: Inmet/Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (3), dois alertas meteorológicos de nível amarelo indica perigo potencial para Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O primeiro deles está relacionado à queda de temperaturas, entre 3ºC e 5ºC, em todo o Rio Grande do Sul, com destaque para a região metropolitana de Porto Alegre; além do Oeste, Sul e Norte catarinense, com destaque para os municípios de Santa Catarina de São Joaquim, Urubici e Urupema, na região da serra do Estado; e os da grande Florianópolis (SC). O aviso é até as 18h de terça-feira (4).

Ventos

O segundo aviso amarelo do Inmet está relacionado ao aumento dos ventos vindos do litoral em direção à região costeira. As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h.

A área de alerta do Inmet abrange as áreas do norte e sul catarinense, o Vale do Itajaí e a grande Florianópolis, a Região metropolitana de Porto Alegre e dois municípios do litoral – Arroio do Sal e Torres, de acordo com o Inmet.

