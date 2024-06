Porto Alegre Em Porto Alegre, consultas especializadas e exames podem ser confirmados via WhatsApp da prefeitura

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Pessoas que utilizam as unidades de saúde de Porto Alegre poderão receber confirmação do agendamento de consultas especializadas e exames pelo WhatsApp (51) 3433-0156. Para isso, é necessário manter o contato de celular atualizado junto aos serviços, autorizando que a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) envie mensagens automáticas dos atendimentos marcados pelo Gercon (Sistema de Gerenciamento de Consultas).

Ao receber a mensagem da prefeitura, a pessoa tem até 24 horas para responder ao agendamento. Depois desse período, o sistema de aviso e confirmação de consultas deverá ser feito pela equipe da unidade de saúde, conforme rotina habitual.

A nova ferramenta trará mais comodidade e facilidade à população, evitando deslocamentos às unidades de saúde para a confirmação de agendamentos e acesso ao cupom confirmatório. “Pretendemos dar agilidade à confirmação de agendamentos de consultas e exames para que mais pessoas possam ter acesso rápido aos serviços”, diz o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Para o secretário municipal de Transparência e Controladoria, Carlos Fett, as novas ferramentas do WhatsApp são mais uma entrega da Central do Cidadão-156, lançada em fevereiro. Fett afirma que a central tem permitido o atendimento de todas as secretarias e órgãos municipais, servindo de porta de entrada única das demandas junto ao município. “O investimento em tecnologia a serviço do cidadão é uma das prioridades deste governo”, destaca.

“Além de desenvolver soluções que facilitem e deem mais transparência para a administração pública, também incorporamos novos componentes que possam aprimorar nossas soluções para facilitar a vida do cidadão na comunicação utilizada no dia a dia”, diz a diretora técnica da Procempa, Débora Roesler.

2024-06-03