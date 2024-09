Inter Confira quais jogos do Inter serão disputados no Beira-Rio nas próximas rodadas do Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Os próximos dois jogos do Inter no Campeonato Brasileiro serão em casa. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após os insucessos na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro restou como a prioridade do Inter em 2024. Ao todo, o Colorado ainda tem 16 jogos pela frente no torneio nacional. Dentre esses, nove serão realizados no Beira-Rio: contra Fortaleza, Cuiabá, Vitória, Grêmio, Criciúma, Fluminense, Bragantino, Botafogo e Flamengo. Com isso, ainda há 27 pontos a serem disputados considerando apenas os confrontos no Gigante.

Os próximos dois duelos do Inter serão em casa. Na próxima quarta-feira (11), o time de Roger Machado enfrenta o Fortaleza, às 19h30min, em Porto Alegre, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão. Em seguida, o Colorado joga contra o Cuiabá, novamente na capital gaúcha, na segunda-feira (16).

Atualmente, o Inter está em 10° lugar, com 32 pontos, fruto de 22 jogos, com oito vitórias, oito empates e seis derrotas.

Confira os duelos restantes para o Colorado na temporada:

– 11/09 – Internacional x Fortaleza;

– 16/09 – Internacional x Cuiabá;

– 22/09 – São Paulo x Internacional;

– 29/09 – Internacional x Vitória;

– 05/10 – Corinthians x Internacional;

– 20/10 – Internacional x Grêmio;

– 26/10 – Atlético-MG x Internacional;

– 06/11 – Internacional x Criciúma;

– 13/11 – Internacional x Fluminense;

– 20/11 – Vasco x Internacional;

– 24/11 – Internacional x Bragantino;

– 01/12 – Flamengo x Internacional;

– 04/12 – Internacional x Botafogo;

– 08/12 – Fortaleza x Internacional.

Dois confrontos do Inter, contra o Bragantino e o Flamengo, que tiveram de ser adiados por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio deste ano, ainda não tiveram suas datas definidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). As informações são da Rádio Grenal.

