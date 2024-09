Inter Inter intensifica os treinamentos para o duelo diante do Fortaleza

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A comissão técnica orientou exercícios táticos no gramado. Foto: Ricardo Duarte/Inter A comissão técnica orientou exercícios táticos no gramado. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter trabalha forte no fim de semana mirando a retomada do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. Na manhã deste domingo (8), a equipe treinou no CT Parque Gigante, em Porto Alegre dando sequência aos trabalhos nesse período sem jogos.

O treinador Roger Machado comandou uma atividade com portões fechados neste domingo, optando pela privacidade para trabalhar a equipe. A comissão técnica orientou exercícios táticos no gramado, ajustando todos os detalhes para os próximos compromissos.

Ainda restam mais dois dias de treinamentos antes do Colorado entrar em campo para enfrentar o Fortaleza. O duelo acontece na quarta-feira (11), às 19h30, no estádio Beira-Rio, em jogo atrasado do Brasileirão. O Inter é o 10º colocado, com 32 pontos, e ainda tem três jogos a menos do que a maioria dos rivais da competição por conta das enchentes históricas de maio no Rio Grande do Sul. O Fortaleza é o atual vice-líder com 48 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-intensifica-os-treinamentos-para-o-duelo-diante-do-fortaleza/

Inter intensifica os treinamentos para o duelo diante do Fortaleza

2024-09-08