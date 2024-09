Grêmio Grêmio segue preparação para próximo duelo pelo Brasileirão

8 de setembro de 2024

No próximo domingo (15), o Tricolor enfrenta o Bragantino pela 26ª rodada da competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A manhã deste domingo (8), foi de muito trabalho para o elenco gremista. No Centro de Treinamento Luiz Carvalho, o elenco deu andamento à preparação para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (15), o Tricolor enfrenta o Bragantino pela 26ª rodada da competição.

Os goleiros Marchesín, Caíque, Rafael Cabral, Brenno e Thiago Beltrame foram os primeiros a entrar em campo. Comandados pelo preparador Mauri Lima, realizaram atividades de agilidade, movimentação e salto. Em paralelo, Renato Portaluppi reuniu o grupo de jogadores em campo para uma conversa prévia e após os atletas iniciaram o aquecimento. O preparador físico Mário Pereira orientou exercícios de força e domínio de bola, bem como de impulsão e arranque.

Na segunda parte do treino, mais voltada para conceitos técnicos e táticos, Renato dividiu o grupo em dois times de sete jogadores cada, além de oito nas laterais para função de escape. A atividade foi realizada em campo reduzido, com jogadas de ataque versus defesa e finalizações a gol.

Os zagueiros Rodrigo Ely e Jemerson, bem como o meia Pavon e o atacante André Henrique realizaram atividades com a equipe de fisioterapia. Os atletas participaram de corridas ao redor do campo e exercícios com bola.

O grupo se reapresenta na tarde desta segunda-feira (9), para uma nova sequência de treinamentos. Em meio à parada da data FIFA, o Tricolor retorna a campo em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid. Em 15º com 27 pontos e dois jogos a menos em relação a maioria dos clubes por conta das enchentes, o Grêmio precisa vencer para se distanciar do Z4. A primeira equipe dentro da zona de descenso é o Corinthians, com 25 pontos.

