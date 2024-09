Esporte Jornal saudita faz estimativa para retorno de Neymar aos gramados

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Foto: Reprodução/Instagram

Longe dos campos desde outubro de 2023, quando rompeu ligamento do joelho esquerdo, Neymar terá pelo menos mais dois meses de tratamento antes de voltar a disputar uma partida oficial. A informação é do jornal saudita Arriyadiyah, que afirma que o novo prazo foi firmado após exames médicos e físicos recentes.

O atacante brasileiro se machucou na derrota por 2 a 0 da seleção brasileira para o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e vai continuar seu processo de reabilitação no seu clube, o Al-Hilal. Com a impossibilidade de contar com o jogador até novembro, o técnico do time, o português Jorge Jesus, decidiu inscrevê-lo apenas para a Liga dos Campeões da Ásia.

Neymar estava entre os oito estrangeiros com mais de 21 anos que o Al-Hilal inscreveu para a primeira parte do Campeonato Saudita, mas com as novas informações médicas Jesus deve substituí-lo por Renan Lodi. A lista final será anunciada na quarta-feira.

O atacante voltaria aos planos do técnico português para a disputa do campeonato nacional apenas para a segunda parte da temporada, em janeiro. O Al-Hilal anunciou a contratação de Neymar, vindo do PSG, em agosto de 2023. Desde então, Neymar disputou apenas cinco partidas pelo time, com um gol e duas assistências. O contrato do atacante com o clube saudita vai até junho de 2025. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, já declarou que espera contar com Neymar.

Jornal saudita faz estimativa para retorno de Neymar aos gramados

