Brasil Autoridades combatem queimadas e prendem suspeitos de incêndios florestais em Goiás

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Ao todo, o Corpo de Bombeiros de Goiás recebeu 40 chamados ao longo do sábado Foto: CBMGO/Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e a Polícia Militar do Estado atuaram em diversos casos de incêndios florestais e prisões relacionadas às queimadas criminosas em cidades goianas, neste sábado (7). Ao todo, a corporação recebeu 40 chamados ao longo do dia.

De acordo com os bombeiros, a corporação recebeu um acionamento para combater um incêndio às margens da BR-364, que teria começado em uma área de palhada de milho no município de Portelândia (GO). A fumaça do incêndio dificultou a visibilidade na rodovia, que causou a interdição da pista em ambos os sentidos por quase duas horas até que os focos fossem controlados e a visibilidade melhorasse.

Segundo a corporação, um motorista perdeu a orientação e saiu da pista. No veículo, estavam dois homens e uma mulher, que sofreram queimaduras e foram levados à uma Unidade de Pronto Atendimento.

A Polícia Militar também realizou prisões por conta de incêndios criminosos em vegetações nas cidades de Mineiros e Caldas Novas. Em Mineiros, uma denúncia levou os agentes até uma área urbana onde um indivíduo colocou fogo em uma pastagem. Na cidade de Caldas Novas, uma equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental atendeu a um chamado de moradores, que relataram um incêndio em uma área urbana causado por um homem que possuía um isqueiro. Ao todo, três pessoas foram presas suspeitas de atearem fogo em áreas de vegetação.

https://www.osul.com.br/autoridades-combatem-queimadas-e-prendem-suspeitos-de-incendios-florestais-em-goias/

2024-09-08