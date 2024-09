Brasil Onda de calor: apenas seis Estados estão fora do alerta de baixa umidade

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As chuvas devem demorar para chegar na maior parte do Brasil. Foto: Reprodução As chuvas devem demorar para chegar na maior parte do Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em decorrência das queimadas e da nova onda de calor sobre o País, somente Acre, Alagoas, Espírito Santo, Roraima, Sergipe e Amapá não estão em alerta de baixa umidade para para os próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os demais 20 Estados e o Distrito Federal estão sob “perigo potencial” de baixa umidade do ar, que pode variar entre 30% e 20%. O alerta amarelo indica baixo risco de danos à saúde e incêndios florestais.

Nesse sábado (7), Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás ficaram sob alerta vermelho para baixa umidade, que representando umidade abaixo de 12%. O clima seco é comparável à média da umidade de desertos como Saara, no continente africano, e Atacama, no Chile.

As chuvas devem demorar para chegar na maior parte do Brasil, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A previsão indica que, nos próximos 14 dias, as áreas mais impactadas pela seca não devem registrar volumes de chuva significantes. A região Centro-Norte do Brasil deve registrar volumes de chuva abaixo do esperado até novembro, foco dos incêndios florestais. A seca pode se prolongar pelos próximos três meses.

“Na região central e sul da Amazônia, não há previsão de chuva, pelo menos nenhuma precipitação com potencial para diminuir as queimadas”, afirma Marcelo Seluchi, coordenador de Operações e Modelagem do Cemaden.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/onda-de-calor-apenas-seis-estados-estao-fora-do-alerta-de-baixa-umidade/

Onda de calor: apenas seis Estados estão fora do alerta de baixa umidade

2024-09-08