Porto Alegre Confira quem são os 35 vereadores eleitos em Porto Alegre

Por Pedro Marques | 6 de outubro de 2024

Os vereadores eleitos em Porto Alegre tomarão posse em 1º de janeiro de 2025. Foto: Fernando Antunes/CMPA Os vereadores eleitos em Porto Alegre tomarão posse em 1º de janeiro de 2025. (Foto: Fernando Antunes/CMPA) Foto: Fernando Antunes/CMPA

Neste domingo (6), os eleitores de Porto Alegre definiram a composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos. Ao todo, 35 vereadores foram eleitos, um a menos do que nas eleições de 2020, quando o legislativo contava com 36 cadeiras. A redução de vagas é consequência da queda populacional na capital gaúcha.

Jessé Sangali, do PL, foi o candidato mais votado, com 22.966 votos. As maiores bancadas ficaram com o PT e o PSOL, cada um elegendo cinco representantes. O PL aparece em seguida, com quatro vereadores eleitos. Dos 35 novos parlamentares, 21 foram reeleitos e 14 foram eleitos pela primeira vez.

Entre os que não foram reeleitos estão: Adeli Sell (PT), Airto Ferronato (PSB), Abgail Pereira (PCdoB), Cassiá Carpes (Cidadania), Cláudio Conceição (União), Cláudio Janta (Solidariedade), Idenir Cecchim (MDB), Lourdes Sprenger (MDB), Mari Pimentel (Republicanos), Mônica Leal (PP), Pablo Melo (MDB) e Professor Alex Fraga (PSOL).

Os vereadores eleitos em Porto Alegre tomarão posse em 1º de janeiro de 2025, conforme o previsto pela legislação brasileira para mandatos municipais.

A nova composição da Câmara Municipal traz uma pluralidade de partidos, refletindo a diversidade de pensamento e interesses da população porto-alegrense. A presença de partidos de diferentes espectros ideológicos, como PT e PSOL à esquerda, e PL e PP à direita, deverá resultar em debates acalorados e desafios para a construção de consensos. Essa diversidade de visões tende a ser um fator determinante nas discussões sobre temas como mobilidade urbana, saúde pública, educação e segurança, que são prioridades da cidade.

Além disso, a participação feminina na Câmara teve um leve aumento, com a eleição de mais mulheres em comparação à legislatura anterior. Isso representa um avanço importante para a representatividade da mulher na política municipal.

Eleitos

PT: Jonas Reis, Alexandre Bublitz, Juliana de Souza, Aldacir Oliboni e Natasha.

PSOL: Karen Santos, Grazi Oliveira, Pedro Ruas, Roberto Robaina e Atena.

PL: Jesse Sangalli, Comandante Nádia, Fernanda Barth e Coronel Ustra.

PSDB: Moisés Barboza Maluco do Bem, Marcelo Bernardi e Gilson Padeiro.

MDB: Psicóloga Tanise Sabino, Rafael Fleck e Professor Vitorino.

PP: Mariana Lescano, Vera Armando e Mauro Pinheiro.

Republicanos: Giovani O Gringo, José Freitas e Carlo Carotenuto.

PCdoB: Erick Dênil e Giovani Culau e Coletivo.

Novo: Ramiro Rosário e Tiago Albrecht.

Pode: Giovane Byl e Hamilton Sossmeier.

Cidadania: Marcos Felipe.

PSD: Claudia Araujo.

PDT: Marcio Bins Ely.

