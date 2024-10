Política “Laudo divulgado por Pablo Marçal vai marcar a vida dele, não pretendo conversar com ele”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Após o encerramento da eleição na cidade de São Paulo, sem Pablo Marçal no segundo turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a estratégia do candidato e avaliou que o ex-coach perdeu a chance de se consolidar como político. Bolsonaro acompanhava o resultado em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Ao falar sobre Marçal, o ex-presidente comparou o ex-coach a um hacker, dizendo que ele não usa a inteligência para as coisas corretas.

“Ninguém pode negar que ele é inteligente, mas usa a cabeça para questões não corretas. Como é o exemplo de um hacker, que em vez de usar a inteligência para trabalhar em um banco, fica fazendo besteira. O Marçal é a mesma coisa.”

Segundo Bolsonaro, Marçal perdeu a chance de se consolidar como uma liderança da direita.

“Ele tinha um tremendo futuro pela frente, mas esse laudo vai marcar a vida dele. Perdeu a chance, no meu entender, de se consolidar. Vai ter gente que vai continuar com ele, mas se ele terá um futuro político, eu não sei”, disse.

Quando foi questionado sobre o episódio da cadeirada, Bolsonaro respondeu que tanto Datena quanto Marçal estavam errados, mas que o ex-coach foi pior.

“Acho mais errado o Pablo Marçal pela insistência em falar certas coisas. É igual ao lance do açúcar com o Boulos. Eu odeio o Boulos, mas jamais falaria isso para ele.”

Lambança

Aliados de Pablo Marçal apontam um fator decisivo para o ex-coach não chegar ao segundo na eleição a prefeito de São Paulo. A derrapada crucial teria sido a divulgação do laudo falso com o objetivo de associar Guilherme Boulos ao uso de cocaína, às vésperas do pleito.

Nas redes sociais de Marçal, apoiadores lamentaram a cartada final do ex-coach. “Estava indo tão bem. Por que teve que divulgar um laudo falso?”, questionou uma simpatizante. O erro de Pablo Marçal ocorreu em um momento em que até o grupo político de Bolsonaro, apoiador de Ricardo Nunes, apontava a ida do empresário para o segundo turno.

Filiado ao PRTB, Pablo Marçal ficou em terceiro lugar na disputa, atrás de Ricardo Nunes, do MDB, e de Guilherme Boulos, do PSol. Derrotado eleitoralmente, o ex-coach ainda poderá ser responsabilizado judicialmente pela divulgação do documento falsificado.

