Política Carlos Bolsonaro bate o próprio recorde de votos para vereador no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trata-se da maior votação para o Legislativo carioca neste ano, bem como o recorde do próprio candidato. (Foto: Caio Cesar/CMRJ)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Carlos Bolsonaro se reelegeu vereador para um sétimo mandato no Rio de Janeiro, com 130,4 mil votos, apuradas todas as urnas da cidade, na noite desse domingo (6).

Trata-se da maior votação para o Legislativo carioca neste ano, bem como o recorde do próprio candidato. Supera a eleição dele em 2016, quando conquistou 106 mil votos, embalado pela “onda” que levou o pai à Presidência dois anos depois. Naquela ocasião, oito anos atrás, o vereador foi o mais votado da capital fluminense, feito que repete agora, em 2024.

Em sua última eleição, quatro anos atrás, Carlos havia tido uma queda na adesão, com 71 mil votos. O Republicanos, sigla dele à época, o Republicanos, tinha Marcelo Crivella como candidato (derrotado) a prefeito. De lá para cá, o filho de Bolsonaro mudou de legenda.

Agora, no PL, o vereador foi coordenador de campanha e cabo eleitoral de Alexandre Ramagem, mais identificado com o bolsonarismo, mas, ainda assim, derrotado por Eduardo Paes no primeiro turno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-bate-o-proprio-recorde-de-votos-para-vereador-no-rio-de-janeiro/

Carlos Bolsonaro bate o próprio recorde de votos para vereador no Rio de Janeiro

2024-10-06