Lorenzo Pazolini é reeleito prefeito de Vitória, no Espírito Santo, com 56,22% dos votos

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Lorenzo Pazolini tem 42 anos, é casado, formado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. (Foto: Wellington Abner/ALES)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito prefeito de Vitória (ES). Com 100% das seções totalizadas, Pazolini somou 105.599 votos (56,22% dos votos válidos) nesse domingo (6). Foi registrado o comparecimento de 199.486 eleitoras e eleitores (74,83%) às urnas. O total de votos em branco foi de 5.682 (2,85%), e os votos nulos contabilizaram 5.964 (2,99%). O índice de abstenção foi de 67.084 (25,17%).

O mandato terá início no dia 1º de janeiro de 2025 e segue até dezembro de 2028. Pazolini venceu os candidatos João Coser (PT), que teve 15,62% (29.339 votos), Luiz Paulo Vellozo Lucas, com 12,46% (23.397 votos), Assumção (PL), com 9,55% (17.946 votos) e Camila Valadão (Psol), com 5,74% (10.773 votos) e Du (Avante), com 0,42% (786 votos).

As pesquisas divulgadas pela Quaest para a Prefeitura de Vitória indicavam a preferência do eleitorado por Pazolini.

Na primeira pesquisa, divulgada 28 de agosto, o republicano tinha 51% das intenções de voto. Na segunda, divulgada dia 18 de setembro, o candidato apareceu com 53% das intenções de voto. Na pesquisa divulgada nesse sábado (5), Pazolini teve 50% dos votos válidos.

Histórico

Lorenzo Pazolini tem 42 anos, é casado, formado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública.

Aos 23 anos, passou no concurso para Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).

Em 2007, foi aprovado no concurso para Delegado de Polícia Civil. Trabalhou em Aracruz, no Noroeste do Espírito Santo, depois seguiu para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, passou pela Corregedoria, atuou na Delegacia Especializada do Adolescente em conflito com a Lei (Deacle) e, em 2015, assumiu a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Em 2018, Lorenzo foi eleito deputado estadual com 43.293 votos e permenceu no cargo por dois anos, quando disputou a prefeitura de Vitória, em 2020. Na ocasião, Pazolini foi eleito com 102.466 votos.

Nas eleições 2024, Lorenzo mais uma vez disputou as eleições municipais para o cargo de prefeito da capital. Ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), o candidato declarou um patrimônio de R$ 989.726,32.

Veja, abaixo, a lista dos 10 candidatos a vereador mais votados em Vitória nas eleições 2024.

– Karla Coser PT 7.256 voto

– Aylton Dadalto Republicanos 5.218 votos

– Davi Esmael Republicanos 5.200 votos

– Darcio Bracarense PL 4.101 votos

– André Brandino PODE 3.584 votos

– Professor Jocelino PT 3.251 votos

– Luiz Emanuel Republicanos 3.114 votos

– Bruno Malias PSB 3.079 votos

– Armandinho Fontoura PL 3.076 votos

– Anderson Goggi PP 2.937 votos

Fonte: TSE

A definição dos candidatos eleitos para as câmaras municipais é baseada em dois quocientes: o quociente eleitoral e o quociente partidário – por isso, nem sempre o candidato mais votado é quem fica com a vaga.

