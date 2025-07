Política Lula diz que Trump estaria arriscado a ser preso se tivesse feito no Brasil o que fez no Capitólio

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

"O Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas", escreveu Lula em uma rede social. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom das críticas ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Nesta quinta-feira (10), Lula disse que o norte-americano tem que respeitar o Brasil e a Justiça brasileira. E comparou as ações de Trump na época da invasão do Capitólio com o que ocorreu nos ataques de 8 de Janeiro em Brasília.

“Eles têm que respeitar a justiça brasileira como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio tivesse feito no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso porque feriu a democracia e a Constituição”, declarou Lula em entrevista à TV Record.

Na quarta-feira (9), Donald Trump anunciou sobretaxação dos produtos brasileiros em 50% e disse que estava adotando essa medida, em parte, por conta da atuação do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O presidente dos EUA divulgou em sua rede social uma carta para Lula. “Achei que a carta era apócrifa”, disse Lula nesta quinta.

“O povo brasileiro precisa ser respeitado. A justiça brasileira precisa ser respeitada. Somos um país grande, soberano, e de tradições diplomáticas históricas com todos os países. O Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas.#EntrevistaRecord”, escreveu Lula em uma rede social.

O petista afirmou ainda que não vai interferir no Poder Judiciário que é autônomo para tomar suas decisões. “Não me meto no poder Judiciário porque o Judiciário é autônomo. Ele (Trump) não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas americanas que não respeitam a legislação brasileira. Aqui respeita”, disse Lula, numa referências às plataformas digitais.

“Quem estabelece as regras no Brasil é o Congresso Nacional e o Judiciário. Nenhuma empresa estrangeira pode vir aqui e ignorar nossas leis. Trump precisa entender isso”, afirmou Lula.

O presidente brasileiro lembrou ainda que sempre teve boa relação com ocupantes do chefe do Poder Executivo nos EUA e que o Brasil mantém uma relação de mais de 200 anos. “Se o presidente Trump conhecesse o Brasil teria mais respeito. Temos relação de mais de 200 anos. Me dei bem com todos os presidentes. Com Clinton, com Bush, com Obama, com Biden”, declarou.

Lula usou sua rede social para reproduzir trecho da TV Record e e voltou a afirmar que a soberania do País deve ser respeitada. “O povo brasileiro precisa ser respeitado. A justiça brasileira precisa ser respeitada. Somos um País grande, soberano, e de tradições diplomáticas históricas com todos os países. O Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas”, escreveu. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

