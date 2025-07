Política Indicação de tia do prefeito de Maceió para ministra do STJ mexe com o xadrez político de Alagoas; entenda

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A indicação de Marluce para o STJ ainda precisa passar por votações no Senado. Foto: Divulgação/MP-AL A indicação de Marluce para o STJ ainda precisa passar por votações no Senado. (Foto: Divulgação/MP-AL) Foto: Divulgação/MP-AL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que o acordo que selou a indicação de Maria Marluce Caldas para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou por um cálculo eleitoral que beneficia grupos adversários em Alagoas, os do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP) e do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A ideia é que o prefeito de Maceió (AL), João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC e sobrinho de Marluce, fique no cargo até o fim do mandato e não dispute as eleições do ano que vem, o que pode servir para acomodar os planos eleitorais dos grupos adversários.

A indicação de Marluce para o STJ ainda precisa passar por votações no Senado. Sua escolha ocorre em meio a uma queda de braço entre os grupos de Lira e Renan. Com a aproximação do prefeito JHC com o governo federal, o MDB buscava atrai-lo para concorrer a senador em uma chapa que também contaria com o ministro dos Transportes, Renan Filho, como candidato a governador, e com o seu pai, o senador Renan Calheiros, como candidato à reeleição.

São duas vagas ao Senado em disputa no ano que vem, mas essa configuração dificultaria os planos de Arthur Lira, que teria que concorrer com dois nomes fortes para o Senado. Inicialmente, o desejo do deputado do PP era concorrer a senador e ter JHC como candidato a governador.

Integrantes do MDB avaliam ainda que, após a escolha de sua tia para a Corte, João Henrique Caldas sairá do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e fará parte da base do governo Lula. Há uma articulação para que ele se filie ao PSB, partido do qual ele fazia parte até 2022, quando resolveu se filiar ao PL e se tornou um dos principais apoiadores de Bolsonaro no Nordeste. Inicialmente havia um movimento para que o prefeito se filiasse ao PSD, que também faz parte da base do governo Lula, mas houve discordâncias com o grupo que comanda a legenda no estado.

A expectativa do grupo de Renan com a nomeação de Marluce é que o prefeito não seja candidato e apoie a chapa do MDB, que concorrerá contra o grupo de Arthur Lira. Procurado, JHC não comentou.

A mãe de JHC é a senadora Eudócia Caldas (PL-AL), que assumiu o mandato após a eleição de Rodrigo Cunha (Podemos) como vice-prefeito de Maceió na chapa do filho. Mesmo no PL, Eudócia evita se classificar como oposição ao presidente Lula.

Lula levou quase nove meses para indicar Marluce, que é procuradora de Justiça de Alagoas. O presidente aproveitou a passagem pelo Rio durante a Cúpula dos Brics para um encontro reservado com a procuradora, na semana passada. Após o encontro de Lula com Marluce, na última quinta-feira, a indicação passou a ser considerada “praticamente encaminhada” por integrantes do governo.

A escolha de Marluce foi selada após um encontro no Palácio da Alvorada, do qual participaram, além de Lula, a própria Marluce e JHC, a senadora Eudócia, o ministro Renan Filho e Lira.

Para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente definiu o nome da advogada Estela Aranha, ex-secretária do Ministério da Justiça, e a recondução do ministro Floriano de Azevedo Marques.

Os dois contam com apoios importantes no Supremo Tribunal Federal (STF): Marques é próximo do ministro Alexandre de Moraes, enquanto Aranha trabalhou com Flávio Dino no Ministério da Justiça.

(Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/indicacao-de-tia-do-prefeito-de-maceio-para-ministra-do-stj-mexe-com-o-xadrez-politico-de-alagoas/

Indicação de tia do prefeito de Maceió para ministra do STJ mexe com o xadrez político de Alagoas; entenda

2025-07-11