Inter Confira três casos polêmicos do jogador Mário Fernandes

Por Lorenzo Rivero * | 21 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O atleta acumula casos inusitados em sua carreira, como o sumiço e a recusa de jogar pela Seleção Brasileira Foto: Divulgação/Polícia Civil O atleta acumula casos inusitados em sua carreira, como o sumiço e a recusa de jogar pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou na noite de quinta-feira (21) que o lateral-direito, Mário Fernandes, não era mais jogador do clube. Essa não foi a primeira vez que o jogar teve problemas dentro de um clube de futebol. Algum dos casos aconteceram no Grêmio e na Seleção Brasileira.

O jogador já vem de um histórico de problemas pessoais durante a sua carreira. O lateral , quando ainda era atleta do Grêmio, desapareceu, causando preocupação em todos.

Mário Fernandes desaparecido

Em 2009, câmeras de vídeo do Aeroporto Salgado Filho, em Porto alegre, e de um banco em Florianópolis flagraram o jogador do Grêmio. As imagens na capital gaúcha era do dia do sumiço, enquanto as de Santa Catarina foram dias depois.

As informações eram de que Mário fora de Porto Alegre para Londrina de avião e seguiu de ônibus para a capital catarinense. Mário estava sozinho e não aparentava nervosismo. Segundo o delegado, na época, o caso foi “atípico de desaparecimento”. Ainda de acordo com o delegado, o jogador viajou apenas com a roupa do corpo, deixou o celular em casa e não avisou ninguém.

Seleção Brasileira

Em 2011, Mário Fernandes foi convocado para vestir a amarelinha, comandada pelo técnico Mano Menezes. O jogador se negou a defender a Seleção no jogo contra a Argentina, pelo Superclássico das Américas. Ele deveria embarcar, mas o lateral não apareceu no aeroporto.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que não teria sido informada. A assessoria de imprensa do atleta divulgou um comunicado oficial explicando que ele não teria “condições psicológicas” por causa de “problemas particulares responsáveis por uma alta carga de estresse”.

Russo

Pensando em jogar a Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, Mário Fernandes fez o processo de naturalização e se tornou cidadão russo de forma oficial.

“Estou feliz e orgulhoso de ser russo. Após me mudar para o CSKA em 2012, a Rússia se tornou um verdadeiro lar para mim. Era um desejo natural obter a cidadania e poder jogar pela equipe nacional. Agora, vou fazer tudo o que depende de mim para ser útil para o clube e para o país – disse o jogador, ao site oficial do clube russo”, disse Mário Ferndandes, em 2016.

* Por supervisão de: Pedro Marques

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/confira-tres-casos-polemicos-do-jogador-mario-fernandes/

Confira três casos polêmicos do jogador Mário Fernandes

2023-04-21