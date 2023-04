Esporte Brasil cai em “grupo da morte” no Mundial Sub-20

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Copa do Mundo Sub-20 volta a ser disputada após quatro anos, maior intervalo desde que foi criada. Foto: Divulgação/Fifa Copa do Mundo Sub-20 volta a ser disputada após quatro anos, maior intervalo desde que foi criada. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa sorteou nesta sexta-feira (21) os grupos do Mundial Sub-20, que acontece a partir de 20 de maio, na Argentina. Os adversários do Brasil no Grupo D serão a Itália, a Nigéria e a República Dominicana.

A seleção italiana foi terceira colocada no último Mundial, em 2019. Na ocasião, foi eliminada na semifinal pela Ucrânia, que acabaria o torneio como campeã. Já a Nigéria é a atual terceira colocada do Africano Sub-20 e tem uma série de conquistas importantes em categorias de base. No Sub-17, por exemplo, é a maior campeã, com cinco títulos. A República Dominicana é, em tese, a seleção mais fraca da chave, mas vem de um surpreendente vice-campeonato no Sub-20 da Concacaf.

Copa do Mundo Sub-20 volta a ser disputada após quatro anos, maior intervalo desde que foi criada. A competição bienal não aconteceu em 2021 por conta da pandemia da covid.

Assim como na categoria principal, a seleção brasileira tem cinco títulos mundiais no Sub-20. Só um país tem mais títulos na competição: a Argentina, sede desta edição do torneio. Os albicelestes conquistaram a competição seis vezes.

Todos os grupos do Mundial Sub-20 2023:

Grupo A

Argentina

Uzbequistão

Guatemala

Nova Zelândia

Grupo B

Estados Unidos

Equador

Fiji

Eslováquia

Grupo C

Senegal

Japão

Israel

Colômbia

Grupo D

Itália

Brasil

Nigéria

República Dominicana

Grupo E

Uruguai

Iraque

Inglaterra

Tunísia

Grupo F

França

Coreia do Sul

Gâmbia

Honduras

