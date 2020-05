Porto Alegre Porto Alegre chega a 21 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Paciente de 26 anos chegou a ser transferida para UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foto: Clóvis S. Prates/HCPA Paciente de 26 anos chegou a ser transferida para UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Foto: Clóvis S. Prates/HCPA) Foto: Clóvis S. Prates/HCPA

Foram confirmados nesta quarta-feira (13) dois óbitos de pacientes de Porto Alegre por coronavírus. Com estes, a Capital chega a 21 mortes pela doença.

Uma das vítimas foi uma mulher de 26 anos, com histórico de esquizofrenia e obesidade. A paciente consultou em uma UPA em 9 de maio com sintomas gripais com três dias de sintomas e crise de asma. Foi transferida para UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

O segundo óbito confirmado de paciente de Porto Alegre nesta quarta foi de um homem de 86 anos, morador da Capital. Ele estava internado na UTI do Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 2 de maio. Diabético, tinha Parkinson e sequela de AVC isquêmico entre as comorbidades.

Também nesta quarta-feira a capital gaúcha teve 63 novos diagnósticos de pacientes com coronavírus, chegando a 723 casos positivos. Outros 89 seguem em análise e 1.966 tiveram resultado negativo.

As informações são da SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

