Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Em no máximo 30 minutos após aquisição, créditos já estão disponíveis nos ônibus. Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA Em no máximo 30 minutos após aquisição, créditos já estão disponíveis nos ônibus. (Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA) Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta quinta-feira (14), em parceria com a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros), o novo sistema de compra de créditos pelo aplicativo do TRI. A ferramenta será apresentada às 13h30, no Paço Municipal (Praça Montevideo, 10).

Pelo aplicativo, em no máximo 30 minutos após a aquisição, os créditos já estão disponíveis nos ônibus da Capital. Antes, a recarga levava de 24h a 48h nas compras pelo cartão, app e site.

