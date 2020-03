Brasil Confirmada a segunda morte por coronavírus no Estado do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

A Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro confirmou a segunda morte por coronavírus no Estado. Trata-se de um idoso de 69 anos, morador de Niterói (Região Metropolitana) e com um quadro pré-existente de diabetes e hipertensão. O óbito ocorreu na terça-feira e a contraprova do exame deu positivo, com divulgação na tarde dessa quinta-feira.

Já o primeiro caso fatal da doença tem como vítima uma mulher de 63 anos, moradora da cidade de Miguel Pereira (Sul fluminense), que faleceu no mesmo dia e apresentava os mesmos problemas de saúde do segundo paciente. Segundo dados oficiais, o Rio de Janeiro tem 66 pessoas com teste positivo para o Covid-19.

O idoso morto em Niterói apresentou os primeiros sintomas (febre, tosse e mialgia) na quarta-feira da semana passada. Ele teve contato com uma pessoa que viajou para o exterior e estava internado em um hospital particular da cidade, devido a pneumonia e choque séptico. O vetor de contaminação teria sido um enteado que chegou de Nova York (EUA) com teste positivo.

“O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco”, ressaltou o hospital. Ainda segundo a instituição, “o quadro do paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda, sendo imediatamente submetido à entubação orotraqueal e colocado em ventilação mecânica.”

No caso da segunda vítima, a idosa apresentou os primeiros sintomas no domingo passado (15) e procurou uma unidade de saúde de Niterói no dia seguinte. Ela sofreu piora em seu estado de saúde e acabou não resistindo, tendo a morte constatada na terça-feira (17), mesmo dia que o material chegou para a análise da Secretaria Estadual de Saúde.

Situação

Até essa quinta-feira (19), o Estado do Rio de Janeiro já havia registrado 65 casos da doença, distribuídos nas seguintes cidades: Capital (55), Niterói (7), Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1). Outros 1.254 casos suspeitos estão sendo investigados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário