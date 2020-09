Porto Alegre Confirmado Brechocão para domingo no Parque Farroupilha

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Evento ocorre das 9h às 16h, na Redenção. Foto: Ari Teixeira/PMPA Evento ocorre das 9h às 16h, na Redenção. (Foto: Ari Teixeira/PMPA) Foto: Ari Teixeira/PMPA

A DGDA (Diretoria-Geral dos Direitos Animais) confirma para este domingo (27) a retomada do Brechocão, transferido em duas oportunidades anteriores em função das chuvas. A realização do evento no Parque Farroupilha (Redenção), das 9h às 16h, segue as determinações do Decreto 20.709, sobre as regras de funcionamento em feiras neste período de enfrentamento da pandemia.

No espaço entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, os expositores deverão manter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas durante o atendimento e não poderá haver aglomeração em filas. Entre cada box, haverá um espaço de no mínimo cinco metros. Serão obrigatórios o uso de máscara por clientes e colaboradores e a disponibilização de álcool gel 70% ou outra solução sanitizante para higienização.

Recursos

O evento, que não era realizado desde abril, devido à pandemia, reúne protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal cadastradas no Município. Entre seus atrativos, oferece objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias, antiguidades e artigos pet. Os recursos obtidos com as vendas auxiliam nas despesas com alimentação, albergagem, atendimento clínico veterinário e outras decorrentes do resgate de animais. Também é possível doar artigos de brechó ou ração e utensílios para o trato de cães e gatos.

