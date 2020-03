Porto Alegre Confirmado o primeiro caso de coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Segundo informações iniciais, a paciente infectada seria uma mulher que teria retornado de uma viagem da Itália Foto: Reprodução Segundo informações iniciais, a paciente infectada seria uma mulher que teria retornado de uma viagem da Itália. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A prefeitura de Porto Alegre confirmou na manhã desta quarta-feira (11) o primeiro caso de coronavírus em Porto Alegre. Segundo informações iniciais, a infectada seria uma mulher que teria retornado de uma viagem da Itália. A paciente ficou todo tempo em isolamento domiciliar.

Mais detalhes sobre a situação do paciente serão apresentados nesta quarta-feira, ao meio-dia, em entrevista coletiva na prefeitura — com as presenças do prefeito Nelson Marchezan, do secretário da Saúde da Capital, Pablo Stürmer, e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Este é o segundo caso no Rio Grande do Sul. Na terça-feira (10), foi confirmado um caso em Campo Bom, depois que um homem, vindo da Itália, foi diagnosticado com a doença no Vale do Sinos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário