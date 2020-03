Porto Alegre Circuito Gaúcho de Futevôlei começa neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Partidas serão disputadas pela primeira vez no Parque Marinha do Brasil, às 8h Foto: Cristine Rochol/PMPA Partidas serão disputadas pela primeira vez no Parque Marinha do Brasil, às 8h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A terceira edição do Circuito Gaúcho de Futevôlei de 2020 ocorre neste final de semana. Entre sábado (14) e domingo (15), as partidas serão disputadas pela primeira vez no Parque Marinha do Brasil, na avenida Borges de Medeiros, 2035, Menino Deus, com início às 8h, em Porto Alegre.

Interessados podem concorrer pelas categorias Iniciante até 1 Ano, Bronze, Prata, Ouro e Misto e as inscrições devem ser feitas por este site. O congresso técnico com o sorteio de grupos está previsto para esta quinta-feira (12).

O evento é gratuito e conta com apoio da Prefeitura de Porto alegre, através da Diretoria-Geral de Esportes, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte).

Confira a programação dos jogos:

Sábado

14/03 – 08h – Bronze (32 duplas)

14/03 – 11h – Ouro (16 duplas)

14/03 – 12h – Misto (16 duplas)

Domingo

15/03 – 08h – Prata (32 duplas)

15/03 – 12h – Iniciante Até 1 Ano (32 duplas).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário