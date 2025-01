Porto Alegre Confirmados mais três secretários da nova gestão municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Faltam poucos nomes para se completar a lista do primeiro escalão. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

Horas antes de tomar posse oficialmente para o sua segunda gestão consecutiva à frente da prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo anunciou na manhã dessa quarta-feira (1º) a permanência de três titulares de secretarias municipais. São eles Fernando Ritter (Saúde) e Luiz Carlos Pinto (Inovação). Ana Pellini, por sua vez, deixa a pasta de Parcerias para assumir a da Fazenda.

Em breve deve ser divulgado o titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Também são aguardadas as definições de quem comandará o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Confira, a seguir, todos os nomes já confirmados até agora e suas respectivas pastas. Na segunda lista aparecem órgãos da administração direta.

Secretarias

– Administração e Patrimônio: Cassiá Carpes.

– Comunicação Social: Luiz Otávio Prates.

– Cultura: Liliana Cardoso.

– Desenvolvimento Econômico e Turismo: Rosani Alves Pereira.

– Educação: Leonardo Pascoal.

– Esporte, Lazer e Juventude: Júlio César de Souza Gonçalves.

– Fazenda: Ana Pellini.

– Governança: Cássio Trogildo.

– Inovação: Luiz Carlos Pinto.

– Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade: Germano Bremm.

– Mobilidade Urbana: Adão de Castro Júnior.

– Obras e Infraestrutura: André Flores.

– Parcerias: Giuseppe Riesgo.

– Planejamento e Assuntos Estratégicos: Cezar Schirmer.

– Saúde: Fernando Ritter.

– Secretaria-Geral de Governo: André Coronel.

– Segurança: Alexandre Aragon.

– Serviços Urbanos: Vitorino Baseggio.

– Transparência e Controladoria: Mônica Leal.

Outras pastas

– Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae): Bruno Vanuzzi.

– Departamento Municipal de Habitação (Demhab): André Machado.

– Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc): Matheus Xavier.

– Gabinete da Causa Animal (GCA): Betina Worm (vice-prefeita).

– Companhia de Processamento de Dados (Procempa): Letícia Batistela.

– Procuradoria-Geral do Município: Jhonny Prado.

Posse cancelada

Em caráter oficial, os gestores deveriam tomar posse no início da noite dessa quarta-feira, em cerimônia com a presença do prefeito e de outras autoridades no centro cultural da Usina do Gasômetro (Centro Histórico). Mas o evento acabou cancelado devido à falta de luz e outros transtornos causados na região pela forte chuva que atingiu a cidade no fim da tarde.

A decisão foi tomada por Sebastião Melo no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic-POA). Ele estava no local para discutir a extensão dos danos causados pela intempérie e reforçar as providências necessárias. Uma nova data para a posse do secretariado deve ser anunciada em breve.

(Marcello Campos)

