Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Solenidade marcou a posse de Martello (esq.), do vice-prefeito Valmor Freitas (dir.), e dos vereadores da legislatura 2025-2028. Foto: Eduarda Cezar Solenidade marcou a posse de Martello (esq.), do vice-prefeito Valmor Freitas (dir.), e dos vereadores da legislatura 2025-2028. (Foto: Eduarda Cezar) Foto: Eduarda Cezar

Afastar o estigma de Alvorada como uma “cidade-dormitório” e fortalecer as ações de segurança pública estão entre as principais bandeiras do novo prefeito Douglas Martello, que assumiu o cargo nesta quarta-feira (1º), em cerimônia oficial na Câmara de Vereadores da cidade localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre. A solenidade também marcou a posse do vice-prefeito Valmor Freitas e dos vereadores da legislatura 2025-2028.

“Queremos transformar Alvorada para que os alvoradenses possam viver Alvorada. Por isso, começamos cumprindo o primeiro compromisso que consta no contrato firmado com a população: buscar gente qualificada para compor a nossa equipe de governo”, destacou Martello.

O prefeito também ressaltou os valores que nortearão sua gestão: “Este será um governo que valoriza a liberdade – econômica, religiosa, e de expressão, que tantas vezes é atacada e ameaçada em nosso país. E, acima de tudo, será um governo que cultua o trabalho. Porque é o trabalho que permitirá transformar Alvorada em uma cidade de oportunidades e desenvolvimento”, afirmou.

Entre os desafios elencados, Martello destacou a proteção da cidade contra enchentes, com a construção de um dique, melhorias no sistema de drenagem e o fortalecimento da Defesa Civil.

Após a posse, os secretários municipais foram apresentados em cerimônia aberta ao público na Praça Central João Goulart. Houve uma diminuição de secretarias na comparação com a gestão anterior.

Confira os titulares das pastas do governo municipal:

• Administração: Taison Neves;

• Assistência Social: Aline Pinheiro;

• Desenvolvimento Econômico: Roberto Silveira;

• Educação: Italo Mainieri Junior;

• Esportes e Cultura: Nato Werlang;

• Responsável pela Cultura: Roberto Camparra;

• Fazenda: Maurício Cardoso;

• Geral de Governo: Cristiano Oliveira;

• Habitação: Cíntia Ribeiro;

• Meio Ambiente: Leonardo Koenich Botelho;

• Obras e Infraestrutura: Cristian Silveira;

• Procuradoria-Geral do Município: Kely Darde;

• Saúde: Jacson Renato;

• Segurança e Mobilidade Urbana: Rodrigo Fagundes.

