Sebastião Melo toma posse para segundo mandato como prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Acompanhado de sua vice, Betina Worm (PL), o emedebista discursou na Câmara de Vereadores. (Foto: César Lopes/PMPA)

Em solenidade realizada na tarde dessa quarta-feira (1º) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre (Centro Histórico), Sebastião Melo tomou posse como prefeito da capital gaúcha, pela segunda vez consecutiva – o novo mandato vai até 2028. “Somente com a união será possível reconstruir a cidade após as enchentes históricas de maio”, discursou o emedebista, acompanhado de sua vice, Betina Worm (PL).

“Não é o mesmo governo, mas um novo governo, que vai melhorar o que precisa ser melhorado e que aprendeu com as crises da covid e da enchente”, ponderou. “Juntos faremos uma cidade melhor, em parceria com os governos estadual e federal, além do Congresso Nacional. A cidade está acima de disputas partidárias.”

A manifestação de Melo na tribuna incluiu outros temas-chave sobre o presente e o futuro da capital gaúcha. Em destaque, tópicos como saneamento, educação, plano diretor e financiamentos.

De férias, o governador Eduardo Leite não compareceu à posse de Sebastião Melo. Ele foi representado por seu vice, Gabriel Souza, que comanda temporariamente o Estado até o dia 13 de janeiro.

O evento previa uma segunda cerimônia, no centro cultural da Usina do Gasômetro (a menos de 1 quilômetro do Legislativo Municipal). Mas a programação adicional acabou cancelada devido à chuva intensa que atingiu a cidade no fim da tarde, causando falta de luz na região e outros transtornos. Uma nova data deve ser divulgada em breve.

Reeleição

Natural de Piracanjuba (GO) e radicado em Porto Alegre desde a década de 1970, ele tem 66 anos, formação em Direito e trajetória político-administrativa iniciada em 2000, quando conquistou nas urnas o seu primeiro mandato de vereador.

Após três legislaturas consecutivas, Melo chegou à vice-prefeitura da Capital em 2013, na chapa do reeleito José Fortunati (então vinculado ao PDT). Sua primeira candidatura ao comando do Executivo municipal (2016), porém, culminou em derrota para Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

O emedebista foi eleito deputado estadual em 2018, mas deixou o cargo em 2020 para disputar novamente a prefeitura de Porto Alegre. Dessa vez, com desfecho favorável ao emedebista no segundo turno: 54,6% dos votos contra a ex-deputada federal Manuela D’ávila (PCdoB).

Melo foi reconduzido ao cargo pela maioria do eleitorado em outubro de 2024, com 61,53% dos votos válidos no segundo turno, tendo como oponente a deputada federal Maria do Rosário (PT). Uma ampla vantagem, sobretudo se levado em consideração o desgaste gerado pelos questionamentos à atuação da prefeitura na prevenção e gestão da enchente de maio do ano passado, a pior tragédia natural já ocorrida no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

