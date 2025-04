Política Ministra Gleisi Hoffmann adota “estilo Centrão” e agrada ao Congresso no primeiro mês como ministra

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Gleisi Hoffmann completou nessa quinta-feira (10), um mês como ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Elogiada por líderes do Congresso, ela conseguiu, na avaliação de interlocutores, trocar a roupagem de presidente do PT – apesar de manter o perfil beligerante nas redes contra a oposição – pela de articuladora política, o que deu fôlego para a desgastada relação do governo Lula com o Legislativo.

Lideranças dizem que a petista demonstrou firmeza, acesso direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, característica considerada a mais importante, capacidade de cumprir o que promete. “É o estilo do Centrão”, resumiu um integrante do grupo.

A ministra da SRI, segundo líderes partidários, participou ativamente da negociação que destravou a votação do Orçamento deste ano, tem recebido os parlamentares e adotado um tom direto nas conversas. Os deputados fazem uma comparação com o antecessor de Gleisi no cargo, Alexandre Padilha, agora ministro da Saúde. Dizem que ele era simpático, mas demorava para resolver os problemas, além de demonstrar menos acesso a Lula e ser constantemente desautorizado internamente pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No primeiro mês como ministra, Gleisi também gerou saia justa para o Planalto, mas nada que afetasse diretamente a relação com o Congresso, segundo o Centrão. Foi a publicação de um vídeo no qual, ao divulgar o novo consignado para os trabalhadores do setor privado, sugeria : “Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula”, referindo-se ao programa Crédito do Trabalhador. Ela foi cobrada nas redes: “Cadê o princípio da impessoalidade”, indagavam os internautas. A ministra deletou a postagem. O partido Novo entrou com representação no Tribunal de Contas da União.

A petista também manteve a artilharia contra governadores da oposição, em publicações no X, mas deixou de criticar o Banco Central, agora sob o comando de Gabriel Galípolo, indicado por Lula.

Um dos trunfos de Gleisi no cargo é a relação construída com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). No ano passado, ela foi uma das principais defensoras do embarque do PT na campanha do deputado paraibano pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL). A adesão dos petistas à campanha de Motta envolveu até uma promessa de vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) para o partido.

A ministra Gleisi Hoffmann também interveio diretamente nas articulações que antecederam a votação do pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho de Ética da Câmara nessa quarta-feira (9). Chefe da articulação política do Palácio do Planalto, ela recebeu a bancada do PSOL na última quinta-feira (3) — dia seguinte à leitura do voto do relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), com pedido de cassação.

Gleisi acumulou ligações para o próprio Magalhães e também para o presidente da Câmara na tentativa de chegar a uma conciliação. A proposta, segundo interlocutores, era que o relator revisasse o próprio voto e apresentasse uma sugestão de punição mais branda para Glauber Braga. Com informações dos portais O Estado de S. Paulo e O Tempo.

