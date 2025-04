Política Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados se encontram em Brasília para discutir anistia

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), esteve reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), esteve reunido, na tarde de quarta-feira (9), em Brasília (DF), com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para debater sobre o projeto de lei que dá anistia aos presos pelos atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023.

A reunião entre os dois foi confirmada pela assessoria de Motta. O encontro serviu como uma tentativa do ex-presidente de sensibilizar Hugo a pautar o projeto, caso o Partido Liberal consiga as 257 assinaturas para levar o texto da anistia diretamente para o plenário da Casa.

De acordo com auxiliares de ambos, o presidente da Câmara ainda não está convencido a pautar o projeto no plenário e teria sinalizado ao ex-presidente a possibilidade de levar a discussão para uma comissão especial.

Além disso, Hugo Motta tem sugerido discutir o texto com outros Poderes. Segundo relatos, ele teria pontuado a necessidade de conversar com o Senado e com o Executivo.

Aliados afirmam que o presidente da Câmara busca uma costura sobre o tema, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF), para chegar a um texto que possa avançar, inclusive, com apoio do governo na Casa.

Hugo Motta (Republicanos-PB), foi pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação aos votos do seu próprio partido para o projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, durante encontro nesta quarta-feira. Bolsonaro disse a Motta que espera ter a totalidade dos votos do Republicanos para a matéria e lembrou que em São Paulo, reduto eleitoral de um dos seus principais aliados, o governador Tarcísio de Freitas, o Republicanos não entregou assinaturas valiosas à urgência da proposta, como a do deputado Celso Russomanno.

Embora seja do PL, Bolsonaro exerce influência sobre boa parte da bancada do Republicanos na Câmara e no Senado. Alguns dos principais nomes do partido, como os senadores Hamilton Mourão (RS) e Damares Alves (DF), além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já se posicionaram pela anistia. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, tem sido pressionado a trabalhar pelo número máximo de assinaturas, mas questiona se este seria o melhor momento para pautar a anistia. Por isso, Bolsonaro passou a recorrer a Motta.

A reunião entre eles não constava na agenda oficial divulgada diariamente por Motta, foi divulgada por Bolsonaro e confirmada pela assessoria do presidente da Câmara.

“Se a gente conseguir as assinaturas, ele vai colocar em votação, tenho certeza disso”, disse Bolsonaro em podcast

O presidente da Câmara cancelou a reunião de líderes dessa quinta-feira, que ocorre semanalmente. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), pretendia cobrar Hugo Motta para pautar a urgência da anistia nesse encontro. As informações são da CNN e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-e-o-presidente-da-camara-dos-deputados-se-encontram-em-brasilia-para-discutir-anistia/

Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados se encontram em Brasília para discutir anistia

2025-04-10