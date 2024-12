Cláudio Humberto Confisco no 13º salário dos Correios é vitalício

Por Cláudio Humberto | 18 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

A canetada do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que surpreendeu funcionários da empresa e adiantou o confisco de uma fatia considerável do 13º salário dos trabalhadores, traz outra perversidade: o Contrato de Confissão de Dívida, assinado por Fabiano, estabelece que é vitalício o desconto para pagar a dívida de mais de R$7,5 bilhões do Postalis, sistema de previdência complementar dos empregados. Funcionários denunciam à coluna que receberam contracheque zerado.

Mar de dinheiro

O contrato de confissão de dívida estabelece desconto de mais de R$5,2 bilhões “financiados em parcelas mensais e vitalícias”.

Ruim pra geral

Mais R$2,3 bilhões serão quitados, em 360 meses, com redução no valor de benefícios futuros de participantes e assistidos (pensão e pecúlio).

Metade da empresa

Com a crise se avizinhando, o governo corre para minimizar o escândalo, mas admite que 39.911 funcionários tiveram desconto neste 13º salário.

Casos de família

No Congresso, parlamentares se mobilizam para investigar o escândalo. Desconfiam do elo de Fabiano e escritório da esposa que atuou no caso.

‘Autoridade climática’, se sair, só no próximo ano

Com a suspensão das atividades nas comissões da Câmara dos Deputados, para que o plenário foque nas pautas econômicas, não corre o risco de a autoridade climática sair do papel ainda este ano. Em setembro, após Lula prometer mais uma vez a criação do cargo, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) falou que a função precisa de legislação específica para ter pleno funcionamento. Só que o projeto não anda desde junho, está parado na Comissão de Meio Ambiente.

Longo caminho

Se aprovado, o projeto ainda tem que passar pelas comissões de Finanças e de Constituição e Justiça e, enfim, ir para o Senado.

Em chamas

Enquanto o projeto dormita, o Monitor do Fogo mostra recorde de queimadas em novembro: 2.205.794 ha. Equivale ao estado de Sergipe.

Só piora

O líder de queimadas é justamente o Pará (869.767 hectares), estado que vai sediar a COP 30 em novembro do próximo ano.

Carta mínima

Em artigo no Diário do Poder, o jurista Ives Gandra criticou o chamado inquérito das fake news, aberto em 2019 por ofício do então presidente do STF: “A meu ver, representa, enfim, um reescrever da Constituição”.

Viva Milei

Logo ali na vizinha Argentina, o cenário econômico é de alento. A país do libertário Javier Milei saiu da recessão e, no terceiro trimestre deste ano, registrou crescimento de 3,9% no PIB. Enquanto isso, no Brasil…

Jogadinha bandida

O Brasil mostra ao mundo que a lei das SAFs (Sociedades Anônimas de Futebol) era apenas uma cilada: atraiu investidores no Brasil e no exterior para, agora, aumentar sua carga tributária em 120%. E decretar o fim da experiência exitosa que recuperava o prestígio do nosso futebol.

Virou xerife

Zeca Dirceu (PT-PR) diz que “abriu inquérito” para apurar supostos crimes no mercado financeiro que nada têm a ver com a incompetência do governo Lula, é claro. Problema: deputado não abre inquérito.

Prejuízo

Ferramenta que analisa o interesse dos brasileiros na internet, o Google Trends aponta que “dólar” entrou na lista dos assuntos mais buscados dos últimos sete dias na internet. Só perde para “mundial de clubes”.

Tá feia a coisa

Até o camarada Datafolha captou crescimento na rejeição ao governo Lula, que chegou aos 34% em dezembro. O índice subiu dois pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado em outubro.

Quer ficar

Dentro da Secretaria-Geral da Presidência, não é segredo que Márcio Macedo, com um pé fora da pasta, não quer voltar para cargo no PT. Com fraca atuação, Macêdo pode ser despachado para tesouraria do PT.

AI-5 de Pimenta

Envelheceu nada bem tuíte de Paulo Pimenta, recuperado ontem (17) por Fabio Wajngarten, em que o petista diz: “O verdadeiro AI-5 do Paulo Guedes é o dólar chegando a R$5”. Ontem o dólar bateu R$6,20.

Pensando bem…

…se existisse crime de incompetência, faltariam cadeias.

PODER SEM PUDOR

Modesto, ele

Ministro de João Goulart e dono de grande sabedoria política, Santiago Dantas disse certa vez a Antônio Balbino, na Faculdade Nacional de Direito, no Rio, cheio de ironia: “⁠Sou cristão e, como cristão, devo ser modesto…” Ante o silêncio do interlocutor, completou: “⁠…por isso só peço a Deus que me dê três coisas: cultura, dinheiro e poder.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

