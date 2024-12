Colunistas O Brasil não aguenta mais dois anos de Lula?

Por Flavio Pereira | 18 de dezembro de 2024

Economia do Brasil vive momentos de turbulência semelhantes ao desastre do governo Dilma. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Silêncio e complacência das entidades e atuação reativa de Executivo e Legislativo terão consequências gravíssimas para a economia”, comenta Antonio Camarotti em artigo da edição brasileira Forbes Brasil, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo.

Assinala que “a economia brasileira enfrenta uma deterioração acelerada e preocupante, marcada por indicadores alarmantes que afetam diretamente a vida de milhões de cidadãos. Nesta terça-feira (17) o dólar atingiu a marca de R$ 6,207 no momento de maior alta do dia. É um recorde desde o início do Plano Real. Isso representa um derretimento de 28,2% apenas em 2024.

Dois anos dessa inércia podem ser fatais. O Brasil, sua economia e o futuro das próximas gerações dependem de uma reação imediata. A pergunta que fica é: quando a sociedade romperá o silêncio e exigirá mudanças reais? O relógio está correndo, e o preço da omissão será pago por todos nós.”

Na contramão do governo e do PT, Alckmin parabeniza Haddad por “trabalho competente”

Desautorizado pelo governo e pelo PT, o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou que entrará em férias, em meio à maior crise da economia dos últimos anos no Brasil. Na contramão, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, parabenizou em nota oficial Fernando Haddad, pelo “trabalho competente realizado” no projeto da regulamentação da reforma tributária. Na avaliação de Alckmin, a aprovação ontem (17), mostra uma “conquista” para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Câmara vota hoje, projeto do governo Lula que reduz reajustes futuros do salario mínimo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o projeto que limita o ganho real do salário mínimo (PL 4614/24) e a proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial de maneira gradual (PEC 45/24), que compõem o pacote de ajuste fiscal do governo, devem ser votados amanhã pelos parlamentares.

Marcel van Hattem afirma que governo Lula repete o fracasso que levou Dilma ao impeachment

O deputado Marcel van Hattem (Novo) resume o cenário: “Governo Lula está levando o Brasil à falência, mais rápido que Dilma”. O deputado alertou ontem, para a alta do dólar que tem batido recordes frente ao real e avaliou que o governo Lula (PT) é “irresponsável, incompetente e está levando o Brasil à falência”.

“O dólar alto aí, do jeito que nós estamos vendo, é mais um sinal de que esse governo irresponsável, incompetente, está levando o Brasil à completa insolvência, à falência”, afirmou Marcel no Plenário da Câmara. O deputado gaúcho vê muitas semelhanças com o “fracasso” do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment em 2016.

Internado em hospital, Prefeito eleito de Canoas, não irá à diplomação hoje

O prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL), que estaria se recuperando de um procedimento cirúrgico realizado no sábado (14) no Hospital Nossa Senhora das Graças confirmou sua ausência hoje.

Brasil lança Plano de Rastreabilidade Bovina, após 20 anos

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou nesta terça-feira (17) o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), que pretende qualificar a rastreabilidade de bovinos e búfalos por meio da implementação de um sistema de identificação individual. Os produtores terão dois anos (2025 e 2026) para se adaptar às novas regras. A partir de 2027, será obrigatória a adesão ao plano para todos os pecuaristas.

Janja 2026?

O trator que passou pela comunicação do governo Lula teria como objetivo, criar uma nova estratégia com linguagem única. A mudança inclui mudar auxiliares da Secom, colocando ali nomes afinados com a primeira-dama Janja. Ela já controla a Secretaria de Estratégias e Redes, onde age com total autonomia. A mudança porém inclui projetos tão identificados com Janja, que não pode ser descartado um projeto pessoal da primeira-dama como alternativa a Lula em 2026.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

