Colunistas Fatos históricos do dia 6 de abril

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1652 — O navegante holandês Jan van Riebeeck estabelece um posto de reabastecimento no Cabo da Boa Esperança; o posto se tornará por fim a Cidade do Cabo, na atual África do Sul.

1869 — O celuloide é patenteado.

1892 — Assinado por 13 generais, um manifesto contra Floriano Peixoto é respondido com prisões.

1896 — Abertura, em Atenas (Grécia), da primeira Olimpíada da era moderna.

1909 — Robert Peary supostamente chega ao Polo Norte.

1917 — Primeira Guerra Mundial: os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha.

1941 — Segunda Guerra Mundial: a Alemanha nazista lança as operações “25” (invasão do Reino da Iugoslávia) e “Marita” (invasão da Grécia).

1947 — Em cerimônia no hotel Waldorf-Astoria, em Nova York, é entregue o primeiro prêmio Tony Award, honraria em reconhecimento ao sucesso no teatro norte-americano.

1965 — Lançamento do Intelsat I, o primeiro satélite de comunicação comercial, para ser colocado em órbita geoestacionária.

1973 — Lançamento da sonda espacial Pioneer 11.

1974 — A banda pop sueca ABBA ganha o Festival Eurovisão com a canção “Waterloo”, dando início a uma carreira internacional.

1994 — O genocídio em Ruanda (África) começa após a derrubada do avião que transportava o presidente ruandês Juvénal Habyarimana e o colega do Burundi, Cyprien Ntaryamira.

2009 — Um terremoto de magnitude 6,3 atinge a região de Áquila, na Itália, matando 307 pessoas.

2012 — Azawad declara-se independente da República do Mali.

2017 — Militares dos Estados Unidos lançam 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk contra uma base aérea na Síria. A Rússia descreve os ataques como “agressão” e ato que afeta significativamente os laços de Moscou com os Estados Unidos.

Nascimentos

1483 — Rafael, pintor e arquiteto italiano (m. 1520).

1773 — James Mill, historiador e filósofo britânico (m. 1836).

1921 — Cacilda Becker, atriz brasileira (m. 1969).

1926 — Gil Kane, quadrinista norte-americano (m. 2000).

1927 — Gerry Mulligan, músico norte-americano (m. 1996).

1929 — Celestino Alves, escritor, poeta e compositor brasileiro (m. 1991).

1933 — Goulart de Andrade, jornalista brasileiro (m. 2016).

1963 — Rosinha Garotinho, política brasileira.

1969 — Paul Rudd, ator norte-americano.

1970 — Márcia Tiburi, filósofa e escritora brasileira.

1974 — Nívea Stelmann, atriz brasileira.

1976 — Candace Cameron, atriz norte-americana.

1985 — Túlio Dek, cantor e compositor brasileiro.

1990 — Michael Woods, futebolista britânico.

1998 — Peyton Roi List, atriz e modelo norte-americana.

Falecimentos

1520 — Rafael, pintor e arquiteto italiano (n. 1483).

1838 — José Bonifácio de Andrada e Silva, estadista brasileiro (n. 1763).

1927 — Juvêncio de Araújo Figueiredo, poeta brasileiro (n. 1865).

1934 — Ismael Nery, pintor brasileiro (n. 1900).

1992 — Isaac Asimov, escritor russo (n. 1920).

2001 — Ivan Setta, ator e dramaturgo brasileiro (n. 1946).

2002 — Silvia Derbez, atriz mexicana (n. 1932).

2003 — Anita Borg, cientista estadunidense (n. 1949).

2005 — Rainier III de Mônaco (n. 1923).

2007 — Luigi Comencini, diretor de cinema italiano (n. 1916).

2014 — Mickey Rooney, ator e apresentador estadunidense (n. 1920).

2016 — Merle Haggard, músico norte-americano (n. 1937).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas