Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1722 – O explorador holandês Jakob Roggeveen descobre a ilha de Páscoa.

1764 – Parlamento inglês aprova a Lei do Açúcar, substituindo a Lei do Melaço, criando novos impostos sobre o açúcar estadunidense.

1905 – Criação do Grupo de Theatro da Sociedade Musical e Dramática Riobonitense (atual SoMu D Riba), o grupo de teatro mais antigo do Brasil.

1928 – Celina Guimarães Viana é a primeira mulher a votar no Brasil, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

1945 – Segunda Guerra Mundial: A União Soviética rompe o Pacto de Neutralidade Nipo-Soviético com o Japão, ao mesmo tempo em que se preparava para invadir a ilha juntamente com os aliados, conforme decisão na Conferência de Ialta.

1955 – Winston Churchill demite-se do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, devido a questões de saúde.

1968 – Ministro da Justiça proíbe o funcionamento da Frente Ampla, criada por Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, movimento pela volta da democracia no Brasil.

1974 – É formado um governo de coalizão no Laos, entre direitistas e esquerdistas, pondo fim a uma guerra de mais de dez anos.

1976 — O Incidente em Tian’anmen, um protesto contra a repressão do regime chinês próximo ao final da Revolução Cultural, acontece na Praça da Paz Celestial, em Pequim.

1988 – Estreia na Rede Globo o programa humorístico “TV Pirata”.

2007 – Inauguração do Teatro Popular de Niterói, idealizado por Oscar Niemeyer.

2010 – Um terremoto de 7,2 graus na escala Richter atinge a fronteira México-Estados Unidos. É o maior sismo registrado na região desde 1992.

2010 – Forte temporal no Rio de Janeiro provoca cerca de 210 mortes.

2013 – Coreia do Norte recomenda a evacuação das missões diplomáticas em Pyongyang, devido à crise na Península, conforme a Convenção de Viena.

2017 – Cecília, uma chimpanzé argentina, é o primeiro ser vivo não-humano a receber um habeas corpus.

Nascimentos

1568 – Papa Urbano 8º (m. 1644).

1765 – Vicente José Ferreira Cardoso da Costa, político brasileiro (m. 1834).

1803 – José Manuel da Fonseca, político brasileiro (m. 1870).

1812 – Joaquim Ferreira da Silva Chaves, militar brasileiro (m. 1885).

1832 – Jules Ferry, advogado, jornalista e político francês (m. 1893).

1866 – Vicente de Carvalho, poeta, político e jornalista brasileiro (m. 1924).

1902 – Rolando Monteiro, médico brasileiro (m. 1978).

1908 – Bette Davis, atriz estadunidense (m. 1989).

1916 – Gregory Peck, ator estadunidense (m. 2003).

1931 – Genival Lacerda, cantor e compositor brasileiro.

1934 – Moise Safra, banqueiro e empresário brasileiro, um dos fundadores do banco Safra (m. 2014).

1938 – Marly Marley, atriz, diretora de teatro, crítica musical, jurada musical e ex-vedete brasileira (m. 2014).

1950 – Agnetha Fältskog, cantora do grupo sueco ABBA.

1973 – Pharrell Williams, rapper, produtor musical e estilista estadunidense.

1975 – Lizandra Souto, atriz brasileira.

1992 – Geuvânio, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1765 – Edward Young, poeta inglês (n. 1683).

1865 – Manfredo Fanti, general e político italiano (n. 1808).

1943 – Heinz Eckelmann, militar alemão (n. 1916).

1964 – Douglas MacArthur, general norte-americano (n. 1880).

1988 – Wolfgang Eickstedt, militar alemão (n. 1915).

1992 – Antônio Marcos, cantor, compositor e ator brasileiro (n. 1945).

1994 – Kurt Cobain, cantor, compositor e músico da banda Nirvana. (n. 1967).

1998 – Cozy Powell, baterista inglês (n. 1947).

2001 – Aldo Olivieri, ex-futebolista italiano, que fez parte da Seleção bicampeã na Copa do Mundo Fifa de 1938 (n. 1910).

2002 – Layne Staley, vocalista do Alice in Chains (n. 1967).

2003 – Heinz Franke, militar alemão (n. 1915).

2006 – George Savalla Gomes, o palhaço Carequinha (n. 1915).

2007 – Mark St. John, guitarrista do Kiss (n. 1956).

2014 – José Wilker, ator e diretor brasileiro (n. 1944).

2019 – Gervásio Baptista, fotojornalista brasileiro (n. 1923).

