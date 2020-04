Colunistas Fatos históricos do dia 7 de abril

Por Efemérides | 7 de abril de 2020

Eventos

1521 — Fernão de Magalhães chega a Cebu nas Filipinas.

1541 — Francisco Xavier parte de Lisboa em uma missão nas Índias Orientais Portuguesas.

1724 — Estreia de Paixão segundo São João, BWV 245 de Johann Sebastian Bach na igreja de São Nicolau, Leipzig.

1812 — Guerras Napoleônicas: a cidade fortificada de Badajoz, na Espanha, é tomada pelas tropas aliadas após várias tentativas de retomar o local das tropas francesas.

1906 — O Monte Vesúvio entra em erupção e devasta Nápoles.

A Conferência de Algeciras dá a França e a Espanha o controle sobre o Marrocos.

1908 — Fundação da Associação Brasileira de Imprensa por Gustavo de Lacerda, no Rio de Janeiro.

1922 — Escândalo de Teapot Dome: o secretário do Interior dos Estados Unidos aluga as reservas petrolíferas de Teapot Dome, no Wyoming.

1939 — Segunda Guerra Mundial: a Itália invade a Albânia.

1943 — Holocausto na Ucrânia: em Terebovlia, os alemães ordenam que 1.100 judeus se dispam e marchem pela cidade até a aldeia vizinha de Plebanivka, onde são fuzilados e enterrados em valas.

1945 — Segunda Guerra Mundial: o navio de guerra japonês Yamato, o maior navio de guerra já construído, é afundado por aviões americanos 200 milhas ao norte de Okinawa, quando se dirigia para uma missão suicida na Operação Ten-Go.

1994 — Genocídio de Ruanda: o massacre de tútsis começa em Kigali, Ruanda.

2003 — Tropas dos Estados Unidos capturam Bagdá; o regime de Saddam Hussein cai dois dias depois.

2009 — O ex-presidente peruano Alberto Fujimori é condenado a 25 anos de prisão por ordenar assassinatos e sequestros por parte das forças de segurança.

2011 — Massacre em escola deixa doze crianças e o atirador mortos no Rio de Janeiro.

2017 — Estados Unidos lançam mísseis contra base militar do governo sírio em reação ao uso de armas químicas pelo regime que resultou em mais de 80 mortes por gás sarin.

2018 — O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, é preso pela polícia federal em São Bernardo do Campo.

Nascimentos

1652 — Papa Clemente XII (m. 1740).

1727 — Michel Adanson, botânico francês (m. 1806).

1742 — Gunning Bedford, Sr., político estadunidense (m. 1797).

1763 — Domenico Dragonetti, músico e compositor italiano (m. 1846).

1786 — William R. King, político estadunidense (m. 1853).

1846 — Luís Filipe de Saldanha da Gama, militar brasileiro (m. 1895).

1853 — Leopoldo, Duque de Albany (m. 1884).

1941 — Mussum, músico, ator e comediante brasileiro (m. 1994).

1943 — Joaquim Agostinho, ciclista português (m. 1984).

1946 — Colette Besson, corredora francesa (m. 2005); e Vanderlei Paiva, futebolista e treinador de futebol brasileiro.

1949 — Guido Mantega, economista e político brasileiro.

1953 — Miriam Leitão, jornalista brasileira.

1954 — Jackie Chan, ator chinês.

1964 — Russel Crowe, ator neozelandês.

1965 — Renata Ceribelli, jornalista brasileira.

1971 — Flávio Silvino, ator e cantor brasileiro.

1973 — Roger Gobeth, ator brasileiro.

1980 — Bruno Covas, economista e político brasileiro.

Falecimentos

1658 — Juan Eusebio Nieremberg, jesuíta espanhol (n. 1595).

1668 — William Davenant, poeta inglês (n. 1606).

1704 — Cristóvão Luís I de Stolberg, nobre alemão (n. 1634).

1761 — Thomas Bayes matemático britânico (n. 1702).

1783 — Ignaz Holzbauer, compositor austríaco (n. 1711).

1943 — Alexandre Millerand, político francês (n. 1859).

1945 — Walter Busch, militar alemão (n. 1919).

1947 — Henry Ford, empreendedor estadunidense (n. 1863).

1982 — Harald Ertl, automobilista austríaco (n. 1948).

1986 — Leonid Kantorovich, matemático e economista russo (n. 1912).

2001 — Beatrice Straight, atriz norte-americana (n. 1914).

2003 — Albery Seixas da Cunha, pintor e artista plástico brasileiro (n. 1944).

2005 — Givi Nodia, futebolista georgiano (n. 1948); e Cliff Allison, automobilista britânico (n. 1932).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas